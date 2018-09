El principal problema de la señora Sánchez no fue parir siameses. Fue la falta de Circo. En el sevillanísimo hospital Virgen del Rocío pacientes y visitantes se agolpaban frente al vidrio de los recién nacidos. "Qué bonitos"... ¡Guapos! ¡Guapos! ¿Guapos? Se atrevió a decir Fátima Saray, recién operada de una mastectomía, con sus bolsitas de suero y calmantes había atravesado el Hospital llevada por una profunda curiosidad. Su expresión era indiscreta, medio asustada, algo cargada de compasión y repugnancia, entrando dentro del vaivén de su corazón empavorecido.

En Oncología corrió la voz. Una gallega santiguándose hablaba sin pudor de la mala suerte y sus señales previas: "Estos, son cosas de meigas, algo malo pasa cuando nacen monstruitos o cuando en los eclipses se orean ropa recién lavada. Lo de los másteres es una señal premonitoria. Revisar papeles y pese a su falsedad, repetir que son legales, atraen malaje, subidas fiscales. La sonrisita torva de los que nunca dejaron de burlarse, desde esa supuesta y rígida transición donde de ningún modo se aprendió a bailar el twist. Mi fontanero con las justas aprendió a leer, es más legal y creíble que un ministro actual. Nos vamos irremediablemente al ¡Carallo! "

"¡Los siamesitos Sánchez han llegado a la plaza del Pueblo!" "¡Los siamesitos Sánchez han llegado a la plaza del Pueblo!" ¡Vengan, Vean! Los Sánchez unidos por el esternón, palpitando en un solo corazón... Mascaba en sus adentros papá Sánchez. "Nos haremos de oro". Rumiaba con una miradita extraña, parecida a un ataque de locura repentina.

Camisetas Sánchez con cuatro mangas para ir de fiesta con tu novia, pendrive Octopus Sánchez, página web saturadas de sponsors, Canal en Youtube 24 horas. Si "Lajesi" acaba su módulo de Informática del Ayuntamiento podríamos lograr un Trending Topic en menos de lo que canta un gallo. Además clases de canto y el flamenquito que corre por "sus sangres" sería el no va mas, bueno y aderezado con mucho TRAP. "Los Hermanos Brothers Sánchez" en el Festimad, Granadasound. ¡Petándolo en Las Ventas luego de sus premios en 40 principales! ¡El Langui nos la repampinfla! ¡Andy y Lucas a mamarla! ¡Estopa nos la pela! ¡Gemeliers busca un martillo pa´ que me la endereces! ¡Joder los SS (Siameses Sánchez) han llegado para quedarse! "¡Los siamesitos Sánchez han llegado a la plaza del Pueblo!" ¡Pasen...Vean!

¿Contaremos como familia numerosa? ¿La ONCE nos dará un piso? ¿Un puesto de loteros mientras su meteórica carrera les dé un Grammy?

Mamá, María Ascensión (abreviatura familiar Chon o Choni) Sánchez se debatía entre brumas, dudas y acertijos, mucha fatiga para una recién parida. "¿Qué coño ha salido de mi coño? ¿El Iboprofeno y el diazepam tendrán algo que ver? No podía. No podía estar sin mis pastillas. Estoy hasta los ovarios de bañar a mi madre, cargar bolsas, planchar. Mi alivio ha sido "Sálvame" y el Diazepam. Me han hecho pensar...Jorge Javier es malo, no lo sabe disimular. Al enterarme del embarazo el mundo se me vino abajo. Vaya pedazo de marrón ¿Ahora como cargo esta mochila?"

Tres niños y ahora dos "mellis" ¿Así "los" tendré que llamar, no?

Una madre con demencia senil, un hermano polidependiente, otra hermana Síndrome de Down, dos cuñados de "derecha centro actual". Una ayuda por dependencia. Mi marido, mecánico de tractores, ex ludópata, con enfermedad de Crohn, a la cual agradezco infinitamente, por haberlo "alejao" de la bebida. Limpio casas .Una vez limpio el salón, me despatarro en ese sofá de diseño, enciendo el pedazo de TV QLED 55'' Samsung UHD Smart TV, fantaseando con el dentista limpiándome los dientes. Contándome de su marido, el piloto de Emirates Airlines. Cerca de dos mil quinientos euros de sueldazos cada cual, dos mariquitas perdidos. ¡Joder vaya Vida! París a 39 € Venecia 50€... Beber tequila en Mykonos, sobre alfombra "turca de Estambul", comiendo con cucharita de nácar, caviar del Mar Caspio. Zapatos Aubercy (Precio $4.700=4.215 €), mientras David Guetta deconstruye una canción y que se cague la lora... ¡Eso es vivir como rey!

Cuando diagnosticó lo de mis dientes, la realidad muy puta, me puso de pie: "Miguel, "mi arma", no puedo pagar tanto por mis dientes, eso de la piorrea lo soluciono dejando de besar. Mi marido cuando se pone burro dice que mis besos saben a trapo de cocina, luego de haber secado sesenta platos. Además si lo beso, se corre rápido, tan rápido, que le digo mi Fernando Alonso particular. Generalmente me deja corta, dando saltitos desesperados, como pingüino sobre su pedacito de hielo, queriendo saltar y no poder saltar."

Luego de esa conversación aclaratoria el trato fue bueno. Dejaría a mi madre sola en casa viendo Ana Rosa, dos días a la semana. Vendría a La Palmera a limpiar este loft de sofisticada domótica, a cambio de tres dientes delanteros y la cura de una gingivitis galopante sobre piorrea aderezada de halitosis, por espacio de tres meses consecutivos y dos días sin precisar. Lo que digan en el bloque acerca de la explotación laboral Me lo paso todo por la rajeta er coño, Miguel es un caballero, está cumpliendo su parte del trato. Limpio su mierda, él me quita dientes, mal olor y besos con sabor ha usado.

Fue la punta del hilo, mi Jose decía estaba poniéndome buena y jamona. Al cabo de 22 años de convivencia sin pasar por el altar (por eso de las ayudas) me animé por fin, como regalo del Día de Reyes a darle una mamada de campeonato. Para eso me sirvieron las vídeo sesiones de porno gay en casa del Miguel. Le dejé los ojos en blanco y el abecedario por aprender de nuevo. Esa noche seguro me preñó. ¿Y si la anestesia barata de los dientes, me hubieran provocado engendrar a los SS (Siamesitos Sánchez)?

Hola, soy Cristhian, Jonhatan, Marcos, Chistopher, Kevin, Jesú, Jiimy, Perico, Josué, Izán Sánchez (El hijo mayor)

Mis padres me creen tonto, justo ahora que tenía que decirles la verdad, viene esto del parto. "Aguanta`l tirón"¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! Siempre algo se cruza ¡Recontrajode la noticia! Les iba a revelar mi iluminación. Estos moros, menos seguridad social, me han dado, lo que mi España querida viene negándome. Comienzo: Un Galaxy Note9 Dual SIM color lavender, unas zapatillas deportivas Salomon Speedcross 4, dos días de entrenamiento en el Caminito del Rey. Se encuentra en el centro de la provincia de Málaga, entre los municipios de Álora, Antequera y Ardales, donde constituye uno de los paisajes más espectaculares de la sierra malagueña. ¡Ah, bueno! Aunque es un coñazo, los moros estos insisten, pasan lista comprobando mi password, porque cada tres horas accedo a una dirección del internet y rezo con dirección a La Meca. Ellos a punta de Corán han abierto mis ojos, su fe me ha librado de decepcionarme del trapicheo, robar coches, falsificar tarjetas. He reflexionado acerca de la injusticia con la que los infieles blancos bombardean ciudades llenas de viejos, niños, hombres inocentes. Por eso me uní a la Sharia o ley islámica. "Olé tú-uévo" Ahora ¿Cómo le digo a mis padres que Vía París (tres días para visitar Disneyland) voy a un campamento para entrenar? Aun no sé a cuál, ¿Raqqa, Alepo y Yarabulus, en Siria, o Mosul, en Irak? No lo sé... Ahora nacen mis hermanitos unidos hasta los cojones ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¿Alá es grande?

Abuela Sánchez.

Comencé haciéndome la "longui", convencí al gilipollas del médico de cabecera. Lo mío era muy grave. Demencia senil, Alzheimer galopante, infarto cerebral... Soy mejor actriz que Concha Velasco. Cuando aceptaron la invalidez al lado de la pensión de viudedad, no salté porque me hubiera delatado. Para deshacerme de tanta mierda de pastillas las echaba al azucarero. ¡Ahora se nos va a caer el pelo! ¡No quiero ni verlos! Dos niños parecidos a una araña... ¡Con el repelús que me dan las arañas! Lo mío es mirar lejos, leeejoos... lejisiiimos aunque los demás estén cerca y babear, babear como caracol dentro de la harina...

Enfermera Gaviño ¿Cuánto le dieron por la foto? Aquí cuando llueve nos mojamos todos. Es una pena que la Revista "El Caso" ya no exista. El Iker Jiménez es un rata. No paga ni así le apunten con Mateba Modelo 6 auto-revolver doble acción. Dos siameses en el prestigioso hospital sevillano, era para dar por lo menos 25,000€. Dos cafés en el bar del dispensario, dos entradas para su museo de Ovnis y los DVD de sus anteriores programas son un mojón pinchao en un palo. Enfermera Gaviño Ud. no es más tonta porque no le cabe. Al menos canal Sur te invitan a bocata de chopped cuando te arrean "pal´ pograma" de María y la copla...

Padre Sánchez.

Los anti taurinos, la penalización del maltrato animal en espectáculos públicos. ¡Vaya Coñazo!

¿De qué vivirán estos niños? ¿Quién se querrá casar con ellos? ¿Donde van a estudiar estos críos? ¿Se llamará bullying si los molestan o si su presencia molestara a la clase entera? La seguridad social no tiene casillas en sus formularios para cotización a cuatros manos ¿Y si uno quiere ser independentista catalán y el otro de la reverdecida falange?

Al principio mucha foto. Diputados, clarividentes, populistas, el alcalde. Casi desalojamos la casa cuando llegaron los donativos de pañales: ¡850 kilos! Insistí a los del Cirque du Soleil, dijeron no poder contratar a ningún ser humano con 6 meses de vida. Además no son chinos, les falta esa extraña gracia para actuar como fenómenos. Luego el Defensor del Pueblo, hablando del abuso infantil. Casi convenzo a mi mujer para entregarlos, llorando respondió que servirían para experimentos de laboratorio. Luego Alejandro Sanz, quejándose por el cambio de nombre "Los Hermanitos Sanz" sonaban comercial, no caímos que uno de los "mellis" sería Alejandro Sanz. Este tío no entendió, era por su abuelo, que se había bautizado Alejandro, una desgraciada coincidencia. Aquí me tienen, 44 años, mecánico de tractor, sólo más que la una. Debo aclarar, es más monstruoso aclamar Rey a Luis Alfonso de Borbón, siendo la mayor aberración pretender a esta hora un sitio inexistente, siendo bisnieto de adopción. Los Sánchez somos honrados, haremos frente a cualquier obstáculo, somos el fenómeno que le faltaba a esta gran nación. Ni Juan, ni tantán, ni el mismo Pedro. ¡Los Sánchez del montón!

