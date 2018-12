Conduje borracho y eso le costó la vida a seis personas. Así me ha cambiado la vida

Cuando alcancé un momento en mi vida en el que la cárcel era una posibilidad remota, ya me sentía bastante preparado para ella, quizás hasta me la esperaba un poco. No era una mala persona. Muy pocas de las miles de personas que conocí en prisión lo eran. Sin embargo, debido a los efectos a largo plazo de mi consumo diario de drogas y alcohol, la cárcel me supuso casi un alivio.

Cuando me río, algo que hago a menudo, me pregunto si me merezco sentirme feliz. Cuando me hago daño, a veces simplemente pienso que me lo merezco. Y creo que siempre será así.

Cuando llegó la Policía, yo estaba sentado en el arcén abrazándome las rodillas y meciéndome. Me arrestaron y me llevaron a la prisión del condado. Muchos meses después, me enviaron a la prisión estatal. Fui acusado de seis cargos de homicidio involuntario y dos cargos de agresión con arma letal por infligir lesiones graves. Pasé casi una década en la cárcel. Y podrían haberme encerrado para siempre; la verdad es que no había nada que pudiera decir en mi defensa.

No iba demasiado deprisa. No iba haciendo eses. Mi furgoneta se subió a una colina, donde había una multitud de personas de pie frente a mí. Intenté frenar, pero fui demasiado lento (estaba demasiado bebido) como para reaccionar de forma adecuada. Lo que sucedió después fue un espectáculo dantesco. Fue absolutamente devastador. Una pesadilla hecha realidad. Lo que sucedió se convirtió en mi propio infierno personal.

Aquella noche estaba cansado. La noche de antes había sido Halloween y me había quedado despierto hasta tarde. Vivía en un horrible y cochambroso piso a unos 5 kilómetros del último bar del que salí aquella noche. Como no quería desmadrarme demasiado, me monté en mi furgoneta Econoline blanca y emprendí el camino a casa. Tomé la autopista porque sabía que era menos probable que me parara la Policía. Lo que no sabía era que ya se había producido un accidente justo en esa autopista esa misma noche.

La cárcel fue la parte más sencilla para mí, sin que eso quiera decir que estar en la cárcel sea sencillo. Las cárceles son lugares que dan miedo y a menudo peligrosos. En una ocasión presencié cómo dos hombres mayorcitos se enzarzaban en una pelea a machetazos utilizando cuchillas de afeitar atadas a lapiceros, y todo por una almohada. Una vez un hombre me apuntó con un dedo a la cara y juró que me asesinaría por una manzana. No he vuelto a mirar igual a las manzanas desde entonces. Pero esos sucesos solo eran una parte más de estar en prisión, parte de vivir en ese entorno. Durante la mayor parte del tiempo, la cárcel no era tan emocionante. Muchos ratos los llenaba mirando el techo o caminando en círculos por el patio.

Lo más duro de la cárcel para mí fue que mis decisiones, las decisiones que habían logrado encerrarme ahí, les había costado la vida a seis personas. Nada de lo que pudiera hacer (y nada de lo que haga hoy en adelante) podrá enmendar eso.

La cárcel era una rutina. Así sobreviví. Creo que así sobrevivimos muchos de nosotros. Leía sin parar y escribía cartas como un poseso. Cuando ofertaban clases, asistía. Me daba igual de qué fueran: Control de la ira, "Pensar para cambiar", Cocina, Horticultura, programas de doce pasos, servicios religiosos... Ahí estaba yo. Si hubieran ofrecido Cestería, también habría ido. Necesitaba algo, lo que fuera, que me diera un respiro de los fantasmas que me acosaban.

Al principio pensé en suicidarme. Sospecho que casi cualquier persona razonable lo habría pensado en mi lugar. Lloraba tan fuerte y durante tanto tiempo que tenía los ojos siempre escocidos por las lágrimas. Así durante varios años. Pensaba constantemente en quitarme la vida. Si no hubiera tenido el apoyo de tantas personas amables, cariñosas y comprensivas, estoy seguro de que no estaría aquí hoy. Me despertaba todos los días deseando no haber despertado, deseando que la muerte me hubiera venido a buscar mientras dormía. "No puedo ser esta persona", recuerdo que le dije a un amigo mientras las lágrimas me recorrían la cara. "No soy suficiente. No creo que pueda ser esta persona". No lograba hacerme a la idea de la terrible tragedia.

Recuerdo el momento casi exacto en el que dejé de llevarme por la tristeza que me estaba consumiendo en la cárcel. Un día, sin más, pareció desaparecer. Fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor y algo en mi interior se moviera. Pasé de hundirme en un abismo de desesperación y autocompasión a darme cuenta de que tenía que ponerme manos a la obra. Necesitaba enmendar lo que había hecho.

La cárcel no tiene muchos aspectos positivos, pero sí tiene un par de cosas buenas. Una de ellas es que me dio mucho tiempo para reflexionar y replantearme algunas cosas. Algo en lo que pensé bastante es en lo mucho que me arrepentía de no haberme apuntado al equipo de atletismo del instituto. Puede que parezca extraño, pero no podía dejar de preguntarme si mi vida habría sido distinta de haberme apuntado.

Cuando iba al instituto me obligaron a escoger un deporte, algo que detestaba. Escogí atletismo, pero como director del equipo. De este modo, no tenía que correr, competir ni hacer nada más que preparar y recoger los materiales en los entrenamientos y competiciones. El resto del tiempo, me sentaba en la grada. Con suerte, ligaba con chicas.

Un caluroso día de verano, justo después de preparar las vallas, decidí probarlas. Recorrí la pista con la mirada para comprobar que no hubiera nadie mirando y salí disparado como un rayo por la pista. Me sentí veloz, brillante y vivo.

Más tarde, ese mismo día, el entrenador me detuvo en el vestíbulo. Me había visto correr y saltar las vallas y quería que me uniera al equipo. Sin embargo, era joven y no me gustaban estas invitaciones con lo que yo consideraba que era una amabilidad ingenua, así que le dije que no.