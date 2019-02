Sanxenxo y su historia

"La historia... testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, testigo de la antigüedad".

(Cicerón, 106 a.C. - 43 a.C.)

El Sanxenxo del presente es turístico y muy conocido, pero seguro pocos conocen su historia. Si uno rebusca en Internet encontrará enlaces de diversa índole, así como la página del concello de Sanxenxo (en inglés también) que nos da unas pinceladas de la historia sanxenxina. Si queréis profundizar más, tenéis publicados algunos libros: Sanxenxo en su historia, Sanxenxo raíces de mar, la colección de libros de Sanxenxo na historia (Vol. I al V), La iglesia de San Ginés de Padriñan: 500 años de historia, las Crónicas periodísticas del municipio (1837-1900) y (1901-1905), etc.

Allá por el s. I d.C, Pomponio Mela hablaba de la ciudad Lambriaca (¿Vigo?) que estaba cerca de las islas Cíes y Baiona. Un poco más tarde, Claudio Ptolomeo (s. II d.C.), ya bosquejaba las costas de la ría de Pontevedra (en la cual está Sanxenxo) en su obra Geografía, primer atlas del mundo que sentaría las bases de la cartografía moderna.

La riqueza arqueológica de Sanxenxo es enorme aunque muchos solo lo conozcan por sol, playa y fiesta. Se han encontrado un bifaz achelense del paleolítico, megalitos como el "Chan da Gorita", mámoas, varios castros (A Lanzada, Dorrón, Nantes), cerámicas (ej. sigillata), restos de bronce y cobre, monedas romanas, restos humanos como el de Cornelia y otros esqueletos perfectamente conservados (ie. una necrópolis), etc. Hoy en día, el yacimiento arqueológico más importante y que ha desvelado más información sobre el pasado de Sanxenxo es el de A Lanzada. Está claro que la riqueza histórica sanxenxina es de gran valor, y sería mucho más, sino fuese por la falta de financiación que ralentiza la reconstrucción de su historia. Según se dice por ahí, igual se hará en el futuro un museo con restos de A Lanzada y otras partes del municipio en el Pazo de Quintáns (Noalla) que se va a rehabilitar.

Las famosas "salinas" de A Lanzada (Territorium Saliniense) dieron nombre a la Comarca del Salnés, y muchos conoceréis la leyenda del "baño de las nueve olas de A Lanzada", un ritual de fertilidad. Aquí, también se han encontrado los primeros indicios de vida en Sanxenxo (4000 a.C.); un castro marítimo (s. VIII a.C); fue zona de comercio para fenicios (primer milenio a.C.); tuvo cultura castrense (s. VI y V a.C.); hay una necrópolis romana (s. III d.C); además de la famosa ermita y la Fortaleza de A Lanzada "Castrum o Castellum Sce. María Lanceata" (s. X d.C.) que mandó construir el obispo Sisnando II. El pasar del tiempo, ir cambiando de manos, y las luchas entre las clases altas y el pueblo harían que en el s. XVI solo quedasen ruinas de dicha fortaleza. Hoy queda parte de una torre de vigilancia y la ermita en un paraje único, un lugar de foto para enmarcar. Por allí cerca está también uno de los mejores bancos del mundo.

El istmo de A Lanzada, por donde pasa la carretera que une Sanxenxo y el Grove (parte es zona protegida y parte es la gran playa de A Lanzada), no existía en el siglo XVI como indican varios mapas (ej. mapa del reino de Galicia del Padre Oxea, 1598). O Grove aparece en dichos mapas como una isla. Se habla de la existencia de la ría de Noalla y del puerto de A Lanzada. El cúmulo de sedimentos del río Umia y el paso del tiempo harían que Sanxenxo se uniera con O Grove por el famoso istmo. Se cree que el istmo de A Lanzada creció de Sanxenxo hacia O Grove, y no sería hasta el siglo XVIII que dicho istmo aparece por primera vez en mapas como el del Marqués de Ensenada (1753) o en la cartografía del Padre Sarmiento (1762). Hoy en día, A Lanzada está aún en disputa entre los concellos de Sanxenxo y O Grove. ¿A Lanzada es de Sanxenxo o de O Grove? Hay sentencias y muchos papeles, pero la cosa aún no está clara. La historia continuará seguro... Sea de quien sea, lo importante es que cualquiera pueda disfrutar de esta maravilla de la naturaleza.

En el s. XVI, Sanxenxo comprendía un total de 16 parroquías y englobaba las parroquias de Raxó y Samieira, O Grove, Castrelo y parte de Meaño, además de las parroquias actuales, excepto el Coto de Simés y Portonovo (que pertenecía a la Jurisdición de San Tomé del Mar – Cambados). A finales del s. XVI y debido al peso adquirido por las artes de pesca (ej. xeito, sacadas), Portonovo tendría más importancia que Sanxenxo en esa época. La eterna disputa Sanxenxo vs Portonovo! que también sigue a día de hoy. La mayoría de la población eran los pobres mortales, la población trabajadora, la cual tenía que pagar impuestos (eso parece no ha cambiado mucho). La Jurisdicción de A Lanzada tenía varias feligresías (Sanxenxo, Adigna, etc) que dependían del arzobispo de Santiago (una de las 7 provincias del reino de Galicia). Este arzobispo elegía a figuras similares a los "funcionarios" para gobernar, administrar, juzgar, etc. La iglesia y su historia...

La mayor urbanización de la villa de Sanxenxo se cree ocurrió a finales del s. XVII y sobre todo en el XVIII (claro está, sin contar el boom urbanístico hasta antes de la crisis reciente) cuando aparece la nueva nobleza (clérigos, hidalgos, escribanos...) los cuales vivían de rentas (foros o subforos). Será la época de construcción de varios de los pazos de Sanxenxo (Patiño, O Revel, Miraflores, Quintáns...). La política y otros avatares harían que en el XIX, concretamente en 1934, España configurará sus provincias, partidos judiciales y los más de 8000 municipios actuales. Sanxenxo, Portonovo y Dorrón eran municipios independientes que formaban el Partido Judicial de Cambados. Sin embargo, a efectos tributarios les beneficiaba estar unidos en un único municipio. Así fue como en 1835 (con reticencias de Portonovo al principio) la unión hizo la fuerza y se constituyó Sanxenxo, que incluía también a O Grove y Meaño. Aún así, los alcaldes y concejales, sobre todo en el siglo XIX, eran elegidos por la clase pudiente (sufragio censitario) o puestos a dedo por intereses políticos, etc. 1933: Las mujeres votarían por primera vez en España gracias al sufragio femenino aprobado en 1931, entre otras cosas, gracias al trabajo de Clara Campoamor. Muchas familias de catalanes vinieron y se instalaron en Sanxenxo y resto de la costa gallega en el s. XVIII y s. XIX. Si bien es verdad que trajeron consigo la industria de la salazón y nuevas artes de pesca como la "traiña", esto crearía revueltas y conflictos sociales con el pasar de los años. A principios del s. XX clamaban voces diciendo "Viva el xeite!. Fuera los traineros!".

A día de hoy, Sanxenxo tiene 7 parroquias: Santa María de Adina, San Ginés de Padriñán, San Pedro de Villalonga, San Esteban de Noalla, San Juán de Dorrón, San Pedro de Bordóns y Santa Eulalia de Nantes. Portonovo es la villa marinera de Adina y Sanxenxo la de Padriñán. Cada una tiene sus cosas para ver y hacer, sus fiestas, etc. Algunas atracciones destacadas son la ruta de los molinos de Dorrón y Bordones, la ruta de los carballos de Aldariz, el complejo Intermareal Umia - O Grove, el paseo marítimo de A Lanzada, las lagunas de Rouxique ylas rutas de senderismo por la costa, interiores o rutas marítimas (Isla de Ons). Además, Sanxenxo tiene 8 pazos, un total de 13 entre iglesias, capillas y ermitas, prioratos, muchísimos cruceiros, hórreos y fuentes, 7 miradores, los ríos y regatos de Fabaiños y Dorrón, sus puertos pesqueros, su riqueza forestal, etc.

Hoy Sanxenxo tiene una superficie de 43,86 km2, poco más de 17.000 habitantes y un clima oceánico húmedo con una temperatura media de 15°C. Su clima (para algunos microclima), gastronomía, sus vinos y su gente, junto a sus 37 arenales (muchos con bandera azul en verano), su Puerto Deportivo, sus alternativas de ocio,... convierten a Sanxenxo en la tercera ciudad gallega cada verano y en la capital turística de las Rías Baixas. Está en la Ría de Pontevedra y al borde de la Ría de Arousa, cerca de O Grove, Cambados, Combarro, Pontevedra,... Su población se multiplica por casi 8 cada verano! En definitiva, Sanxenxo es un municipio turístico por excelencia y la marca Sanxenxo triunfa allá donde va. ¿Qué tendrá Sanxenxo para hacer repetir casi siempre al que lo visita? Consejo: Descúbrelo por ti mismo.

Curiosidades sanxenxinas:

