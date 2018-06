Bristol y Bath, un fin de semana con Banksy y Jane Austen

A lo largo del año tenemos uno o dos periodos vacacionales largos, varios puentes y muchos fines de semana disponibles para viajar. En este artículo os voy a proponer una escapada perfecta para uno de esos fines de semana. Nos vamos de viaje a las ciudades inglesas de Bristol y Bath.

En 1988 el grupo Mecano cantaba en No hay Marcha en Nueva York que "es una ocasión singular la de que el dólar esté devaluado, que no hay que dejar escapar para viajar a ultramar en un momento dado". Si hiciéramos una versión actual a esa canción, diríamos que es una ocasión singular que la libra esté devaluada debido al Brexit y no hay que dejar escapar la ocasión para viajar en estos momentos a Gran Bretaña. Si a esto añadimos que la aerolínea de bajo coste EasyJet tiene hasta 15 conexiones directas entre aeropuertos españoles y Bristol, no quedan excusas para hacer este viaje al sur de Inglaterra.

Bristol, buscando la leyenda de Banksy

En lo alto de la colina Brandon, junto al Will Memorial Building, se levanta la Torre Cabot desde cuyo mirador puedes contemplar todo Bristol. Desde las alturas verás enormes extensiones de árboles que envuelven la ciudad, la cual fue premiada en el año 2015 con el título de Capital Verde Europea.

En muchos aspectos Bristol es la típica ciudad inglesa de arquitectura victoriana, autobuses de dos pisos y pubs donde sirven pintas de cerveza. Pero a la hora del te de las cinco la multicultural ciudadanía prefiere ir a un bakery, pedir un café para llevar e ir a los parques a leer, hacer yoga o discutir sobre el Brexit. Así se vive en Bristol.

Hemos venido un fin de semana, así que no vamos a pasarlo tumbados en el césped. Junto a la imponente Catedral anglicana se encuentra un embarcadero donde salen los barcos que recorren la ciudad a través las vías fluviales. Es este paseo verás todas las etapas históricas de una ciudad fundada en el siglo XII, cuyo puerto fue uno de los mayores centros de comercio de esclavos y eje importante de la Revolución Industrial en el siglo XIX.

Pero la revolución que más huella ha dejado en la ciudad fue la Bristol underground scene, un movimiento contra-cultural de principios de los años 90, donde predominaba la música electrónica y el arte urbano con un marcado componente de crítica social. En este contexto surge una extraordinaria y talentosa generación de artistas urbanos, entre los que se encontraba el enigmático Banksy, sin duda el street artist mas conocido y controvertido del mundo. Quizás el arte urbano es una de las pocas cosas que no podrás ver desde la Torre Cabot por eso, anota entre tus actividades imprescindibles para este fin de semana asistir a un street art tour.

La antítesis del estilo alternativo y callejero representado en el arte urbano de Banksy está a 15 minutos en tren de Bristol.

Bath, un té a las 5 con Jane Austen

La ciudad de Bath fue en el siglo XVIII el lugar favorito de la alta sociedad inglesa por sus balnearios, teatros y casinos. Una de estas familias era la de la escritora Jane Austen, quien encontró en esta ciudad balneario inspiración para sus célebres novelas.

De este periodo data el fabuloso urbanismo georgiano de la ciudad. Conjuntos como el Puente Pulteney, el Circus o el Royal Crescent pueden ser lugares no recomendables para quien sufra síndrome de Stendhal.

Mucho antes de que Jane Austen llegara a Bath, lo hicieron los Celtas y sobre todo los Romanos quienes domesticaron las aguas subterráneas para fines termales. Ni la arquitectura, ni la abadía gótica, ni la fabulosa campiña inglesa que rodea la ciudad han sido capaces de quitar protagonismo absoluto a las Termas Romanas, el mayor tesoro de Bath y uno de los principales atractivos turísticos de Gran Bretaña con más de un millón de visitantes al año.

Todo lo que has leído en este artículo es un brevísimo resumen de lo que verás ese fin de semana que no tenías planes y decidiste viajar a Bristol y Bath.

Enlaces de interés para viajar a Bristol y Bath Toda la información sobre el país la tienes en la Oficina de Turismo de Gran Bretaña. Para llegar a Bristol tienes vuelos directos con la aerolínea EasyJet. En este enlace puede consultar la página oficial de Visit Bristol. Desde este es el link tienes acceso a la web de la Oficina de Turismo de Bath.

