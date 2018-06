Cinco vídeos de viajes que te pondrán la piel de gallina

Muchas veces elegimos visitar un destino porque un día vimos una foto o un vídeo que nos inspiró. Conseguir que un vídeo de viajes te ponga la piel de gallina no es nada fácil, pero hay gente que lo consigue.

En esta lista te muestro cinco vídeos que me han inspirado a viajar. Detrás de estas obras de arte no hay una gran productora o televisión. Han sido realizados por mochileros con una cámara como la que tienes en tu casa. Lo que les diferencia con del resto de los mortales es su virtuosidad en la realización audiovisual y talento para emocionar.

'Loving Lanka'

El realizador alemán Sebastian Linda se fue viaje con unos amigos a Sri Lanka. Durante el viaje grabó cada momento y mirada que se cruzaban ante su cámara. Planos aparentemente sin mucho sentido que Linda convirtió en una obra maestra que no sólo te traslada a la pequeña isla asiática. Es un viaje al origen de la vida.

'Barcelona motion time lapse'

La técnica de timelapse es uno de los recursos más atractivos de la producción audiovisual.Este efecto de fotografía en movimiento te transporta más allá del tiempo presente. Muchos son los que aplican en sus vídeos esta técnica, pero pocos, muy pocos, tienen el grado de excelencia alcanzado por el bielorruso Alexander Kravtsov en el vídeo que dedicó a la ciudad de Barcelona.

Whang Od: La tatuadora Kalinga

El cineasta y fotógrafo Joan Planas y la periodista Ana Salvá fueron a recorrer Asia para documentar historias únicas de personas comunes.Sin guión ni planificación, durante varios meses se dejaron llevar por la inercia de este continente para crear la serie documental Buscando Historias, donde destacó la de Whang Od, la tatuadora de Kalinga.

'Watchtower of Turkey'

El italiano Leonardo Dalessandri estuvo recorriendo Turquía durante 20 días. Fue el tiempo que necesitó para filmar los planos que dieron lugar a un vídeo que revolucionó la forma de mostrar la belleza de un lugar. Sus brutales movimientos de cámara, frenéticos cambios de ritmo y búsqueda de la belleza en lo más cotidiano han inspirado a nuevos realizadores y animado a mucha gente a viajar a Turquía.

'Where the hell is Matt?'

Hasta ahora hemos visto vídeos de 4 cineastas, gente con un talento y un dominio del audiovisual que no está al alcance de cualquiera. No es el caso de Matt Harding, cuyos vídeos bailando por el mundo no requieren mas técnica que saber entender el planeta y la gente que lo habita. Matt ha demostrado que no importa el sexo, raza, religión o país de origen, todos bailamos igual.