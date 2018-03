Valladolid, un paseo entre castillos y viñedos

A principio de este año la sección de viajes de The New York Times elaboró una lista con 52 destinos que recomendaba visitar en 2018. Entre sus propuestas había dos españolas: Sevilla y el municipio vallisoletano de Peñafiel, referente de la región vinícola de Ribera del Duero, cuyo castillo es uno de los iconos de la comarca.

Si de algo puede presumir Valladolid es de castillos y vinos. De hecho es la provincia con más fortalezas de España y de sus tierras brotan viñas de cinco Denominaciones de Origen: Toro, Tierra de León, Cigales, Rueda y Ribera del Duero. No es de extrañar que uno de los recursos turísticos mas potentes de Valladolid sean las rutas de los vinos organizadas en torno a las comarcas de sus tres principales Denominaciones de Origen (D.O.).

Ruta del Vino Ribera del Duero

Es la marca mas internacional y afamada en parte gracias al prestigio de bodegas como Vega Sicilia o Protos. Aunque la mayoría de esta D.O. transcurre por la provincia de Burgos, la parte de Valladolid es conocida como la Milla de Oro del Vino por la excelencia de sus bodegas.

Además del mencionado Castillo de Peñafiel, en cuyo interior se encuentra el Museo Provincial del Vino, en esta ruta te sentirás como un caballero con armadura alojándote en el Castillo de Curiel de Duero, o mejor aún, si el presupuesto te lo permite, podrás alojarte en el mejor hotel de España. Dentro de la Ruta del Vino Ribera del Duero se encuentra el Hotel Abadía Retuerta LeDomaine nombrado por TripAdvisor y Conde Nast Traveller como el mejor hotel del país.

Ruta del Vino Rueda

A pocos quilómetros de los viñeros tintos de Ribera del Duero se encuentran los de la D.O. Rueda, bodegas reconocidas por sus vinos blancos de verdejo. Pasear por sus viñedos es una deliciosa experiencia que se queda pequeña si lo comparamos con las visitas a sus bodegas.

Varias hacen reposar sus vinos en kilométricas cavas enterradas a 25 metros bajo tierra. Algunas, como las de Bodegas Mocén, son un intrincado laberinto de cuatro kilómetros de puro tesoro arqueológico. Nuevas excavaciones han descubierto tramos de bodega del siglo XV sostenidas sobre arcos de ladrillo mudéjar.

Por supuesto, la Ruta del Vino Rueda tiene su castillo de referencia, y no uno cualquiera. Nada menos que el Castillo de la Mota en Medina del Campo, el lugar donde Isabel la Católica vivió sus últimos días.

Ruta del Vino Cigales

Si la D.O. Ribera del Duero presume de vinos tintos y la D.O. Rueda de blancos, la D.O. Cigales es conocida por sus claretes.

Posiblemente la Ruta del Vino Cigales es la menos conocida de las tres. El punto de partida es el pequeño municipio que da nombre a la ruta y a la D.O. El pueblo es fácil de encontrar. Las enormes proporciones de su iglesia, conocida como la Catedral del Vino, se ven desde varios kilómetros de distancia.

Aparte de sus viñedos y bodegas centenarias, en el municipio de Valoria la Buena tienes uno de los pocos programas de apiturismo que funcionan en España. No te vestirán con armadura, pero sí con un traje de apicultor si no quieres conocer los efectos de los picotazos de la abejas cuando te adentres en las colmenas.

Como en estas rutas del vino de la provincia de Valladolid quieren hacerte viajar al medievo, uno de los mejores lugares para degustar esa copa de vino clarete de la D.O. Cigales es en el castillo residencial del municipio de Fuensaldaña.

Mas información sobre las Rutas del Vino de la Provincia de Valladolid

Antes de viajar te recomiendo que visites la web de Turismo de la Provincia de Valladolid.

Aquí tienes toda la información sobre la Ruta del Vino Ribera del Duero.

Desde este enlace tienes acceso a Ruta del Vino Rueda.

En esta página tienes todo lo que necesitas saber de la Ruta del Vino Cigales.

