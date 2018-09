Por qué viajo sola sin mi prometido

Samuel Hall La autora en Nueva York.

Quienes me conocen saben que la vida nómada a la que aspiro no es una idea tan descabellada. Crecí en el seno de una familia de viajeros. Como hija de inmigrantes, pasé buena parte de los veranos de mi infancia en el extranjero visitando a familiares que solo podía ver una vez al año: iba a Japón con la familia de mi madre y a India con la de mi padre. Mi hermano mayor estudió en el extranjero en muchas universidades, amontonando idiomas en su mente del mismo modo que la mayoría de nosotros amontonamos camisetas de regalo en los cajones. Mi hermana mayor dejó su trabajo en Nueva York a los 26 años y se mudó a Argentina, donde estuvo viviendo seis meses antes de volver a casa. La curiosidad por el resto del planeta y por otras culturas corre por mis venas.

Cuando le conté a mi prometido mi decisión impulsiva, me respondió enseguida: "Gracias a Dios, por fin lo vas a hacer". Estaba verdaderamente feliz de que me hubiera decidido a dar un paso adelante hacia el sueño que llevaba tanto tiempo deseando cumplir: pasar una larga temporada viajando.

No perdí ni un segundo en pensar lo que significaría acabar yendo de verdad. Llevaba trabajando en la edición estadounidense del HuffPost casi cinco años como encargada y editora de blogs de experiencias personales y no estaba segura de lo que significaba para mi trabajo esta compra impulsiva ni lo que implicaría con vistas a la planificación de mi boda, fijada para abril. Cuando compré el billete de avión, lo único que me importaba era saber que no me molestaría asumir el coste aunque al final cambiara de idea.

Desde entonces, he ido de viaje yo sola al menos una vez al año a seis países distintos. He utilizado todos mis días de vacaciones y días de asuntos propios para hacer estos (y otros) viajes, pero nunca me ha parecido suficiente.

Esta no es la primera vez que he pensado en irme de viaje mientras trabajo. Tras un viaje emocionante de dos semanas a Portugal en 2016, tenía casi atado un plan con mi empresa para viajar durante nueve meses, pero me llegó una gran oportunidad en el HuffPost. Me vi en una encrucijada: quedarme y progresar en el ámbito profesional o irme para vivir uno de mis sueños.

Escogí mis responsabilidades, pero durante los últimos dos años, mis sueños no hicieron sino volverse más evidentes. Me sentía continuamente reprimida por la autocomplacencia. Aunque planificaba viajes para romper con la monotonía de mi rutina, solo conseguía regresar sintiéndome peor que al principio. No podía dejar de preguntarme si había tomado la decisión correcta quedándome en Nueva York. Pero, como suele pasar, las piezas encajaron cuando menos me lo esperaba. Conocí a mi pareja, me enamoré y nos comprometimos durante el tiempo que pasó desde que tomé la decisión de quedarme hasta que me lancé a perseguir mis sueños.

La vida no siempre te lo da todo en el momento perfecto. Habrá veces que no consigas lo que deseas y, a cambio, logres algo completamente diferente. A veces se consiguen dos cosas a la vez y hay que decidir. En otras ocasiones, conseguirás lo que deseas, solo que no se parecerá en nada a la expectativa que tenías.

Tras cinco años, mi vida está en Nueva York. Entre lo de planificar una boda y enviar solicitudes a las universidades para hacer un posgrado, ahora no es el mejor momento para despegar y viajar por el mundo, pero sí que es un momento adecuado, porque la oportunidad sigue siendo plausible. Todavía no he empezado a formar una familia y soy mi única responsabilidad financiera. Estoy sana, así como mis seres queridos, y mi trabajo me concede esa flexibilidad, especialmente tras haber demostrado que tengo iniciativa propia y soy de confianza. Y mi alquiler expiraba el 31 de agosto.

Acabé cancelando ese viaje a Hawái (¡y me lo reembolsaron!) hace un mes, pero el martes pasado dejé atrás la vida que había hecho en Nueva York, tanto a mi prometido como mi rutina en la oficina, para emprender un largo viaje. Aunque normalmente opto por un plan poco rígido, en esta ocasión estoy creando un estilo de vida a distancia con suficiente espacio para el trabajo pero también para la espontaneidad y el ocio. Trabajaré desde cafeterías, pisos de Airbnb y hostales. Estaré en contacto con mis superiores una vez por semana y seguiré seleccionando escritores que tengan historias geniales, solo que en vez de hacerlo por Internet, espero encontrarlos de forma física explorando espacios creativos, hablando con los habitantes de los sitios que visite y con la ayuda de vuestras recomendaciones.