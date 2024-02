A debate la desconcertante injusticia laboral entre un torero y un Guardia Civil o Policía Nacional

Después del fallecimiento de dos agentes de la Guardia Civil tras ser arrollados por una narcolancha el pasado sábado 10 de febrero en Barbate, el sindicato policial ha vuelto a movilizarse para salvaguardar a guardias y policías.

En este sentido, una propuesta liderada por la Confederación Española de Policía (CEP) consiguió el pasado miércoles 14 de febrero que el Parlamento Europeo aborde con premura dos solicitudes de directivas encaminadas a proteger a los agentes. A partir del próximo 19 de marzo, se dará inicio, con procedimiento urgente, al tratamiento de dos solicitudes destinadas a establecer directivas que protejan a las fuerzas del orden.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Una de estas solicitudes es que se reconozca la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo. Si esta propuesta avanza en el futuro, se aplicaría en todos los países de la UE, lo que supondría un mayor respaldo para los agentes en cada Estado.

Una reivindicación histórica de la Guardia Civil y de la Policía Nacional

La catalogación de 'profesiones de riesgo' sigue siendo objeto de debate dentro de ambos cuerpos, que se preguntan por qué los mineros, las azafatas o la Policía Local sí es considerada como tal mientras que la Guardia Civil o la Policía Nacional no lo son.

"Son preguntas para las que no tenemos respuestas. Es sangrante, no sabemos el motivo de esta discriminación, seguramente es falta de voluntad política”, apunta uno de los portavoces de Jupol.

Desde el organismo demandan tener la misma condición que cualquier profesión que implique un riesgo para al trabajador. En este sentido, apuntan a que no es proporcional que un Policía Local o un torero puedan jubilarse a los 59 años con su pensión completa por la "naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre”, mientras que un Guardia Civil o Policía Nacional no tengan esa consideración, ya que, en su caso -jubilares entre los 55 y los 58 años- perciben una pensión sensiblemente menor, que oscila entre los 600 y los 900 euros, según Jupol y SUP.

¿Profesiones de riesgo?



Actualmente la ley considera como profesiones de riesgo al sector minero, trabajadores de vuelos aéreos, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos, la Ertzaintza y policías locales.

Desde los sindicatos consideran que tanto policías nacionales como guardias civiles ya cuentan con acceso a los coeficientes de reducción que facilitan su acceso a la jubilación anticipada, debido a su condición de penosidad, peligrosidad o insalubridad que exige la normativa legal.

Además, según la JUPOL, el trabajo policial conlleva una presión que "incrementa los riesgos de presentar una enfermedad profesional o accidente laboral. Igualmente, la penosidad a la que están sometidos dichos profesionales, con turnos rotatorios de 24 horas; sin respetar fines de semanas ni festivos, desplazamientos en función de la problemática de seguridad a nivel nacional; hacen que su trabajo sea de alta penosidad; muchas veces limitando la conciliación familiar”, señalan desde la JUPOL.