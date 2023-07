La inexplicable injusticia laboral entre un Policía Local y un Policía Nacional o Guardia Civil

Europa Press via Getty Images

Se trata de una de las reivindicaciones históricas tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. La catalogación de 'profesiones de riesgo' sigue siendo objeto de debate dentro de ambos cuerpos, que se preguntan por qué los mineros, las azafatas o la Policía Local sí es considerada como tal mientras que la Guardia Civil o la Policía Nacional no lo son.

"Son preguntas para las que no tenemos respuestas. Es sangrante, no sabemos el motivo de esta discriminación, seguramente es falta de voluntad política”, apunta uno de los portavoces de Jupol.

Desde el organismo demandan tener la misma condición que cualquier profesión que implique un riesgo para al trabajador. En este sentido, apuntan a que no es proporcional que un Policía Local o un torero puedan jubilarse a los 59 años con su pensión completa por la "naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre”, mientras que un Guardia Civil o Policía Nacional no tengan esa consideración, ya que, en su caso -jubilares entre los 55 y los 58 años- perciben una pensión sensiblemente menor, que oscila entre los 600 y los 900 euros, según Jupol y SUP.

¿Profesiones de riesgo?

Actualmente la ley considera como profesiones de riesgo al sector minero, trabajadores de vuelos aéreos, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos, la Ertzaintza y policías locales.

Desde los sindicatos consideran que tanto policías nacionales como guardias civiles ya cuentan con acceso a los coeficientes de reducción que facilitan su acceso a la jubilación anticipada, debido a su condición de penosidad, peligrosidad o insalubridad que exige la normativa legal.

Además, según la JUPOL, el trabajo policial conlleva una presión que "incrementa los riesgos de presentar una enfermedad profesional o accidente laboral. Igualmente, la penosidad a la que están sometidos dichos profesionales, con turnos rotatorios de 24 horas; sin respetar fines de semanas ni festivos, desplazamientos en función de la problemática de seguridad a nivel nacional; hacen que su trabajo sea de alta penosidad; muchas veces limitando la conciliación familiar”, señalan desde la JUPOL.