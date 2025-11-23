La pequeña isla donde solo hay un coche: lleva aparcado 13 años y no fue ni por abandono ni por inundación

Parece una broma. Un coche de la marca sueca, Volvo, lleva aparcado más de 13 años en una pequeña isla estadounidense. Todo parece normal, pero el nombre del remoto lugar llama la atención por sí mismo: Volvo Island. El digital FanPage ha podido comprobar este curioso dato gracias a la plataforma Google Maps.

La isla se encuentra exactamente en Rutland Township, un pueblo del condado de LaSalle (Illinois), al norte de Estados Unidos. En ella, tal y como reza la publicación, solo viven unas 3.700 personas. El lugar se ha convertido en una especie de visita obligada para cualquiera que pase por la zona, al menos para quienes conocen su curiosa historia.

Como muestran las imágenes, también visibles en la forma Street View, se trata de un islote dentro de un lago lo suficientemente grande para acomodar un coche, en este caso concreto un Volvo S80 plateado de 2001. El automóvil lleva aparcado desde 2012, y no acabó allí tras una inundación, ni siquiera fue abandonado: alguien lo puso a propósito.

De hecho, según lo publicado, la idea surgió del propietario del coche, Scott Mann, un hombre residente de la ciudad de Otawa, que posee un par de talleres de reparación de automóviles en la zona. Y, aunque ahora tan solo sea una pequeña isla en medio de un lago, en el pasado se conectaba con tierra a través de una estrecha lengua de tierra. Esto encendió su "la bombilla" y colocó su volvo en mitad de la isla.

"El proyecto inicial consistía en organizar una especie de concurso online, donde los participantes tendrían que adivinar cómo había acabado el coche en el islote", se asegura en la publicación. Sin embargo, tras pensarlo, decidió no proponer competiciones porque alguien podría salir muy herido. "Una persona que no sabe nadar podría ahogarse, creyendo que puede llegar al coche a pie".

A pesar de todos los peligros, Scott decidió aparcar su coche en este lugar. Gracias a esto, su historia, ha tenido un enorme eco mediático en Estados Unidos. Rápidamente, se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales. Tal y como asegura la publicación, por el momento, la isla reúne nada menos que 485 reseñas con una valoración de 4,9 sobre 5 estrellas en Google.