La policía actúa contra el piloto de dron que aborta el viaje de los Reyes Magos 

Agentes de la Policía Nacional han propuesto para sanción al piloto del dron que interfirió en el recorrido de los Reyes Magos durante su recepción en el estadio de Las Gaunas de Logroño

Según ha confirmado Europa Press, miembros de la Jefatura Superior de La Rioja dieron con un hombre de 48 años que durante la mañana del 5 de enero sobrevoló sin permiso la zona en la que iban a moverse los reyes.

Los Agentes, integrados en el Dispositivo de Seguridad, identificaron la aeronave no tripulada como un DRON DJI Mini2SE, cuya presencia a las 12:15 obligó a abortar la operación de despegue del helicóptero de Tierra en el que iban a desplazarse Melchor, Gaspar y Baltasar.

Así, en menos de un minuto, los Agentes de la Unidad de Medios Aéreos de La Rioja localizaron la aeronave no tripulada en vuelo así como al piloto, ordenándole de inmediato el aterrizaje de ésta. Se comprobó en ese mismo momento que el piloto no contaba con ninguno de los permisos obligatorios; no contaba ninguna coordinación para volar en la zona en la que lo estaba haciendo, no contaba con las licencias para volar, tampoco con el seguro, ni con el Registro de Operador que es necesario para sobrevolar la zona en la que se encontraba.

Ya entonces se le informó que se iba a desarrollar un Informe a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, conforme una infracción a la Ley 21/2003 de 7 de julio de Seguridad Aérea. El importe de la citada infracción podría ir desde los 60 euros hasta los 45.000 euros. También, en ese mismo momento se procedió a la incautación del dron, de tres baterías y del mando de este.

En el caso de los Reyes, las autoridades consideran que cualquier dispositivo que sobrevolase de forma no autorizada podría provocar graves daños en el Helicóptero, podría hacer que el piloto no vuele de forma segura o provocar daños, si se desploma, a los niños allí presentes.

Según el reglamento, la ciudad de Logroño se encuentra en un espacio aéreo controlado cercano al aeropuerto (CTR), así como una zona restringida de vuelo (LER). Por ello, para volar un dron en este espacio, es necesario la coordinación tanto con CTR como con LER, además de cumplir la normativa vigente dependiendo de la operación de vuelo a realizar, la aeronave no tripulada a usar, siendo necesario en cualquier caso, un seguro de responsabilidad civil obligatorio.