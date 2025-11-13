Luis Miguel, de 30 años, demanda a su abuela para que le diera una pensión de 500 euros en vida, fallece y ahora demanda a su tía por la herencia

En Alcorcón, un conflicto familiar que parecía sacado de una novela ha terminado por resolverse en los tribunales. Un nieto que llevó a su abuela a juicio para pedirle una pensión, terminó enfrentándose después a su propia tía por la herencia de la mujer. El Tribunal de Instancia de Alcorcón ha cerrado la historia con un fallo tajante: la abuela tenía todo el derecho a desheredarlo, tal y como cuentan en confilegal.

Luis Miguel, de 30 años, había demandado a su abuela paterna en 2023 pidiéndole una pensión de 500 euros mensuales. Alegaba que, tras la muerte de su padre, “carecía de recursos propios para subsistir, pues está cursando estudios y es demandante de empleo”. Los jueces no vieron razón suficiente. Tanto el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Alcorcón como la Audiencia Provincial de Madrid desestimaron su petición en la sentencia 102/2025, señalando que sus estudios “se habían dilatado en el tiempo” y que no podía esperar que la abuela “cubriera sus necesidades alimenticias de forma indeterminada”.

Pero la historia no terminó ahí. Tras la muerte de la mujer, el 20 de junio de 2024, Luis Miguel volvió a la carga. Esta vez no contra su abuela, sino contra su tía, la heredera universal designada en un testamento firmado en 2018, donde él quedaba fuera de todo derecho. En su nueva demanda pedía que se declarara la “inexistencia de causa de desheredación”, insistiendo en que cuando se firmó el testamento, su abuela estaba bajo tratamiento médico por depresión, lo que “mermaba su capacidad para discernir y decidir”. Aseguró además que su familia paterna “nunca había tenido ningún aprecio por él” y que su tía “convenció y forzó a su madre para desheredarle, alegando como causa justificativa maltrato de forma continuada físico y psíquico a la testadora, con la consiguiente ruptura de los deberes elementales de respeto y consideración hacia su abuela”.

La defensa, a cargo de los abogados Rubén Loro Cáceres y Ricardo Aledo Fabián, respondió con firmeza. Recordaron que el nieto ya había demandado antes a su abuela y que ella misma había ahorrado 11.000 euros que él “se había gastado sin justificar en qué se los había gastado”. Además, remarcaron que Luis Miguel dejó de tener contacto con la mujer, hasta el punto de “desconocer que padecía cáncer, y que esta enfermedad provocó su muerte”. Los testigos, según la sentencia, “reconocen una situación de hostigamiento constante, de mentiras, y de reiterados”.

El magistrado Juan Ramón Rodríguez Llamosí fue claro al dictar sentencia: no hubo enajenación mental, y la decisión de excluirlo fue legítima. La abuela, dice el fallo, “sufrió el abandono y desprecio de su nieto”, por lo que “se considera que la desheredación está justificada”. El tribunal desestimó la demanda y condenó al hombre al pago de las costas, cerrando así un culebrón judicial que comenzó pidiendo una pensión y terminó confirmando una herencia rota.