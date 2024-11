Una pareja compra un piso y reciben como 'regalo' de bienvenida una factura de 330.000 euros, una quiebra y una lección

Una pareja ha comprado un piso y han recibido como 'regalo' de bienvenida una factura de 330.000 euros y una quiebra. Los hechos han ocurrido en Finlandia y han supuesto un duro golpe para los nuevos propietarios.

Pauli Ståhlberg, presidente de la Junta de Disputas del Consumidor del país, ha explicado al medio finlandés Yle que hay que andarse con ojo al comprar un proyecto. "Reiniciar el proyecto siempre genera costos adicionales", ha detallado.

Pero la organización se ha ocupado de un caso provocado por el que las deudas de un apartamento ascendieron de los 405.000 euros que aparecía en el contrato de compraventa a los 735.000 euros.

Una pareja compró una casa sin terminar a una mujer que se había hecho con acciones del promotor. En ese momento, la Junta consideró que el vendedor no sabía los problemas del promotor.

La pareja negoció acciones de una empresa inmobiliaria en 2018 y las compraron en un acuerdo de transferencia de la mujer. El precio libre de deudas era de 405.000 euros. Pero el apartamento no se terminó a tiempo y sufrió un retraso de dos años.

El préstamo inicial era de 330.000 euros. Pero el vendedor ocultó los riesgos que había., los costes adiciones que habían sido causados por la quiebra del promotor. La pareja exigió al vendedor una reducción del precio de 330.000 euros y una indemnización de unos 21.000 euros.

El riesgo cayó sobre la pareja y la Junta asegura que no se pueden presentar alegaciones judiciales, ya que el vendedor en el litigio no era ni socio fundador ni comerciante. "Por el momento, la legislación no da instrucciones sobre cómo dividir el riesgo", ha señalado Ståhlberg.

La norma no aclara el supuesto de que el comprador quiera rescindir el contrato debido a una quiebra y la masa de la quiebra no tiene los fondos para hacerlo, si podrá recuperar los pagos o no.

"El objetivo, por supuesto, es proporcionar una garantía durante el tiempo de construcción, para que la construcción pueda continuar sin problemas, incluso si el promotor quiebra", ha añadido.