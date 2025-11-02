Reveladas las razones por las que el empanado se desprende de la carne sin previo aviso

Los filetes empanados son una de las grandes delicias de la gastronomía. A muchos, viene a la mente los de nuestras abuelas. Sin embargo, probablemente también te hayas enfrentado al molesto error de que el empanado se caiga de la carne sin previo aviso. El periódico húngaro Magyar Nemzet desvela los motivos.

Tal y como apunta el digital, este plato es bien conocido por ser rápido de preparar, abundante, divinamente delicioso y que "casi funciona mejor que cualquier guarnición".

Sin embargo, un escollo recurrente de estos alimentos puede ser la falta de un empanado completo y la técnica correcta de horneado. Esto es cuando el empanizado se cae de la carne: afecta en gran medida la textura crujiente y el sabor del plato, y también se pierde la posibilidad de un servicio sabroso.

Pero, ¿cuál podría ser la razón de esto? El medio ha recabado tres posibles errores que se deben evitar a la hora de cocinar estos deliciosos filetes.

Carne de pollo húmeda

Hay un paso muy importante al que debemos prestar atención antes del proceso de empanado. De acuerdo a la información difundida, es importante que antes de que la carne aterrice en la harina, no esté mojada. "Seque bien todos los lados con una toalla de papel. De lo contrario, la harina se mojará y no se pegará correctamente", se asegura en la publicación.

Sacudir

Si desea que el huevo se pegue perfectamente, debe sacudir suavemente el exceso de harina del pollo. "Si no lo haces, el huevo batido no se pegará correctamente al pollo debido al exceso de harina, por lo que despídete del empanado".

No escatimar en migas

Si se escatima en pan rallado, "ciertamente podemos decir adiós al empanado perfectamente crujiente". La misma regla se aplica a la preparación de pollo frito. Si no se cumple esta regla inquebrantable, "el pelaje no será uniforme y, después de hornear, la comida no será tan agradable como cabría esperar".