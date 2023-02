Sancionan a un comerciante con 7.501 euros por intentar contratar a una dependienta de "más de 40 años" 

Europa Press via Getty Images

7.501 euros. Esa es la sanción que el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña le ha puesto al dueño de una tienda de cortinas por publicar una oferta de empleo en la que buscaba a "una mujer de más de 40 años", según ha relatado a Europa Press.

El protagonista puso un anuncio en el portal web Infojobs que llamó la atención a la Inspección de Trabajo y por el que ha sido sancionado tras ser acusado de una doble discriminación de género y de edad.

"Lo que puse en el anuncio que buscaba a una mujer dependiente mayor de 40 años. Por oficio, entró el Departamento de Trabajo y me ha llegado una multa. Fue mi abogado a hablar con ellos y le dijeron que no había nada que hacer", ha explicado.

El comerciante cree que "hay algo que funciona mal en este país", porque su objetivo era "hacer un poquito de paridad en mi empresa". "Hay que pensar que somos cinco trabajadores, cuatro hombre y una mujer. Esta mujer se jubilaba. Era un contrato de cambiar una persona por otra. Quería una persona de las mismas características", ha añadido.

"Además de querer ayudar a un colectivo de más de 40 años, que encontrar trabajo es supercomlpicado, lo que me ha pasado es todo lo contrario. Ni he ayudado, tengo la multa y tengo que pagar, no queda otra", ha sentenciado.