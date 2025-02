Tardan tres años y tiene un coste de 132.000 millones de euros: el nuevo gran gasoducto de Europa solo logra un cliente

La empresa Metalcolour, ubicada en Nykøbing Falster (Dinamarca) y especializada en el procesamiento de aluminio para la industria automotriz, ha finalizado su relación con el nuevo gasoducto que se contruyó para abastecer a varias emresas en la región. Aunque el contrato con la distribuidora estatal de gas, Evida, ya estaba en vigor, el drástico aumento en los costes de instalación ha llevado a la empresa a tomar esta decisión.

Jakob Nielsen, director de Metalcolour, ha expresado la frustración que siente por esta medida, demostrando que no quería implementarla. "Los costes de instalación, desde la línea principal hasta nuestra fábrica, se han cuadriplicado y, por desgracia, ya no son viables para nosotros", ha lamentado en declaraciones a Nyheder.

"Creo que es lamentable y poco profesional que se hayan calculado unos precios tan sesgados. Por supuesto que ha habido cierta inflación, pero no ha aumentado tanto como para que tenga que ser cuatro veces más caro", ha denunciado.

Este gasoducto de 115 kilómetros de longitud que uno Everdrup, al sur de Selandia, con Nakskov, ha sido un proyecto a gran escala de tres años, con un coste total de 1.500 millones de coronas danesas (unos 2.000 millones de euros). Inicialmente, se esperaba que entre 15 y 20 empresas se conectaran al gasoducto, con contratos ya firmados con cuatro de ellas. Sin embargo, varias empresas se han retirado o continúan negociando con Evida debido al elevado precio.

Críticas al gasoducto y los precios de conexión

El gasoducto ha sido muy controvertido desde su inicio. Evida asegura que los precios dependen de la cantidad de clientes que finalmente se conectan: "Al igual que cuando se implementa un proyecto de calefacción urbana, el precio por conexión dependerá de cuántos clientes estén conectados". También dice que los costes estimados en las conversaciones inciales están "sujetos a una incertidumbre significativa".

Esta situación ha generado críticas desde distintos sectores. En el parlamento danés, el portavoz ambiental del partido Alternative, Sascha Faxe, califica el gasoducto como "un proyecto loco" y afirma que su coste no tiene sentido dado el futuro del mercado energético. "Es demasiado caro y no tiene sentido en relación al futuro mercado energético, y puedo entender que las empresas no quieran pagarlo, tenemos que ir en otra dirección, tenemos que pasar a la electricidad", argumenta.

A pesar de estas críticas, se espera que el gasoducto impulse el crecimiento económico en la región de Lolland y Falster. El alcalde de Lolland, Holger Schou Rasmussen, destaca que ha atraído a empresas verdes y ha facilitado el establecimiento de nuevas plantas de biogás en la zona. Además, señala, ofrece nuevas oportunidades para empresas con altos consumos energéticos, que antes no podían establecerse debido a la falta de conexión.