Un catedrático de toxicología explica el riesgo real de champús, ambientadores y limpiadores: no es cada producto, es la mezcla de todos a la vez

Productos como champús, ambientadores y limpiadores están presentes en nuestro día a día. Sin embargo, ello no significa que haya que olvidar que su utilización puede implicar la exposición a sustancias químicas.

En un artículo publicado en The Independent, Brad Reisfeld, profesor emérito de Ingeniería Química y Biológica, Ingeniería Biomédica y Salud Pública en la Universidad Estatal de Colorado (EEUU), ha recordado que "dependiendo de la dosis, el momento y las circunstancias de la exposición, algunas sustancias químicas pueden afectar a la salud".

El problema no es la utilización de un producto en concreto, ya que se encuentran regulados para que el nivel de exposición a sustancias químicas de manera individual sea bajo. El riesgo es la mezcla de muchas exposiciones de bajo nivel.

Al respecto, el experto ha explicado que "el aire es una mezcla cambiante de partículas, gases y vapores. El aire interior puede diferir del aire exterior debido a la cocción, la limpieza, los materiales de construcción, la ventilación y las reacciones químicas que se producen en espacios cerrados".

Igualmente, hay que tener en cuenta los alimentos, ya que, según el catedrático de toxicología, "suelen contener residuos de múltiples plaguicidas, como lo han constatado los programas de monitoreo en Europa y EEUU. Esto refleja que los cultivos pueden estar expuestos a más de un plaguicida durante su producción".

Y a esas posibles exposiciones a sustancias químicas hay que añadir la de los productos del hogar. Brad Reisfeld ha alertado de que "los productos de limpieza, cosméticos y de cuidado personal pueden contener fragancias, conservantes y otros ingredientes que contribuyen a la exposición diaria a sustancias químicas. Los investigadores han identificado sustancias químicas que alteran el sistema endocrino y que están relacionadas con el asma en algunos productos de consumo y continúan investigando combinaciones de sustancias químicas que podrían requerir pruebas más exhaustivas".