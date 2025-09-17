Un incendio corta la circulación ferroviaria entre Ponferrada y León

Un incendio que se ha originado este miércoles por la tarde en la localidad leonesa de Quintana de Raneros ha obligado a cortar la circulación ferroviaria entre León y Ponferrada, por encontrarse el fuego muy próximo a la vía.

Según han informado fuentes de Adif, la circulación en esta línea se ha suspendido a petición de los Bomberos y afecta, de momento, sólo a un convoy, un tren que une las ciudades de Ponferrada y León y que debería de haber llegado a la capital leonesa a las cinco y media de la tarde.

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha informado de que el incendio se ha originado poco después de las cuatro de la tarde en la citada localidad, perteneciente al municipio de Santovenia de la Valdoncina.

En su extinción trabajan trece medios, dos de ellos aéreos. Tanto la causa del incendio como la superficie calcinada se encuentran aún en labores de investigación y perimetrado.