Un nuevo estudio podría haber resuelto el gran enigma que rodea a las estatuas de la Isla de Pascua

Se resuelve el enigma que envuelve a las famosísimas estatuas de la isla de Pascua. Durante siglos, muchos investigadores y curiosos se han preguntado cómo el antiguo pueblo étnico polinesio Rapa Nui pudo mover estas enormes estatuas a través de la isla. Un estudio, consultado por el periódico húngaro 24.hu y publicado recientemente, ha sacado a la luz la respuesta al enigma.

Durante la investigación, publicada en Journal of Archaeological Science, los antropólogos Carl Lipo y Terry Hunt analizaron 962 estatuas moai, creando modelos 3D detallados y de alta resolución para examinar su diseño y cómo pudieron haber sido transportados. Tal y como reza la publicación, desarrollaron un experimento para probar si los moai podían "caminar", y su teoría también se probó en terreno.

De este modo, los investigadores encontraron una serie de características en el diseño de estas estatuas que pueden ayudar a su movimiento. En esta línea, tenían "una base ancha en forma de D", "así como el hecho de que la cara y la nariz hacían que las estatuas se inclinaran hacia adelante". Gracias a los experimentos en el propio terreno de la isla, se pudo demostrar que con la ayuda de cuerdas, es "relativamente fácil hacer que las esculturas zigzagueen en movimiento".

Según los datos recabados en la publicación, se necesitaron 18 personas para mover una réplica del moai de 4,35 toneladas: unos 100 metros en 40 minutos. Además, los investigadores destacan que los caminos que se encuentran en la isla también facilitan el trasporte. "Estos caminos, que tienen unos 4,5 metros de ancho y una sección transversal cóncava, parecen más deliberadamente planeados que aleatorios", aseguran los expertos en las declaraciones recabadas. Esto puede haber servido para "mantener estables las estatuas durante los paseos".

De acuerdo a la información difundida por los investigadores, esto desmiente las teorías anteriores de que los locales usaron medios de transporte de madera para mover las estatuas, así como conspiraciones de que las estatuas provenían de una civilización alienígena.