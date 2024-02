Una experta explica qué es el poliuretano y por qué es tan peligroso

El voraz fuego que ha calcinado dos edificios en el barrio valenciano del Campanar y que deja al menos 4 muertos y entre 9 y 15 desaparecidos se propagó a toda velocidad por la fachada del inmueble en el que se originaron las llamas. Precisamente, el revestimiento de esta parte del edificio está en el punto de mira de todos los análisis e hipótesis sobre la magnitud del incendio.

En este sentido, el material empleado se trata de poliuretano, un tipo de material plástico que, si bien no está prohibido su uso en la construcción, sí entraña ciertos riesgos por su peligrosidad. Así lo ha explicado una experta en las ondas de la Cadena SER.

Cabe recordar que una de las claves del suceso pasa por las condiciones y características urbanísticas donde ha tenido lugar el fuego. Estamos hablando de un inmueble que cuya construcción es relativamente reciente, pues finalizó en 2009. El barrio de Nou Campanar, además, conforma un área residencial de nueva construcción marcada por grandes avenidas con espacio entre bloques y la presencia de bajos comerciales y zonas de ocio en estos.

"Totalmente inflamable"

Sobre la cuestión del poliuretano se ha pronunciado la vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de València, Esther Puchades, la misma especialista que peritó el edificio en el que se registró el desastroso incendio. Ayer por la tarde subrayaba que no había dudas sobre el papel de este material, instalado bajo las piezas de aluminio de la fachada, en lo referente a la propagación del fuego: "[El poliuretano es] totalmente inflamable, que es lo que ha provocado la expansión de las llamas en menos de media hora".

"Hoy no se utiliza, al menos no de esa forma", apuntaba Puchades de este material plástico, al tiempo que ha recordado que "en 2005 [momento en el que comenzó la construcción del citado inmueble] no estaba tan extendida la mala fama del poliuretano". Una mala fama procedente de otros siniestros ocurridos en el pasado, como el brutal incendio, en Reino Unido en 2017, de la torre Grenfell de Londres.

Puchades ha dejado claro también que aunque el uso del poliuretano en España, en términos constructivos, no está prohibido, está convencida de que este suceso acabará marcando "un antes y un después". Podría acabar generando un debate de cara a replantear su utilización.

¿Cómo y para qué se utiliza el poliuretano?

El poliuretano se corresponde con un material plástico que se obtiene de un derivado de la reacción química entre un diisocianato y un poliol, al que se pueden añadir otro tipo de aditivos. Se emplea en construcción por sus capacidades que otorgan resistencia y rigidez o flexibilidad, según se haya tratado.

De forma común, se emplea como un aislante básico. Desde las paredes de un edificio a acolchado de muebles como sofás, pero también en electrodomésticos como neveras o en piezas y útiles de coches. Además, está presente también en los productos textiles, sobre todo en ropa deportiva o las suelas de zapatillas.

Se trata de un material de alto grado de inflamabilidad, pero este es distinto también según el tipo poliuretano y cómo se haya producido. Por ejemplo, son muy inflamables las espumas de este material, principalmente el formato usado para el aislamiento. Pueden quemarse a una alta velocidad si son expuestas al fuego, al tiempo que desprende humo tóxico.