Un peruano destaca un aspecto de España que "mucha gente no sabe y es muy importante"

El usuario de Tik Tok @aliriocardona218, un peruano residente en España desde hace dos años, se dedica en su canal de esta red social a difundir contenido sobre nuestro país y destacar las cosas positivas que encuentra.

Por ello, ahora ha elaborado un vídeo en el que destaca la baja de paternidad. "Algo que no sabe mucha gente es la baja de paternidad. "Resulta que si padre está trabajando en una empresa, desde el primer día que el niño nace al marido le dan cuatro meses de baja y pago", ha explicado.

"Es muy importante para que vean que España es un país de primer mundo y avanzado", ha llegado a asegurar el creador de contenido latinoamericano.

"No vas a trabajar un mes y medio de forma interrumpido y luego los otros los puedes ir coordinando con la empresa. Es algo muy importante, yo sí lo sabía pero no había tocado el tema porque no me había acordado", ha explicado.

Finalmente, ha rematado con un contundente "España te brinda calidad de vida, seguridad, tranquilidad y cosas positivas".