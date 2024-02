WhatsApp cambia para siempre a partir de mañana con la novedad más esperada durante años

Marzo de 2024 es un mes clave para WhatsApp. Llega una gran actualización con buenas noticias para la mayoría de los usuarios y malas para algunos. Y es que, como ocurre cada vez que la famosa app de mensajería de meta añade muchas novedades, a partir del 1 de marzo muchos móviles dejarán de funcionar. La buena noticia es que al fin llega la función más deseada por todos: la interoperabilidad. Empecemos por lo malo, para que estés preparado por si tu móvil dejará de ser compatible con WhatsApp y, pasado el susto, atacamos la gran novedad.

El gran cambio de WhatsApp a partir de marzo



A partir del viernes 1 de marzo de 2024, la famosa app de mensajería instantánea te permitirá tanto leer como enviar mensajes a otras aplicaciones similares (como Telegram, iMessage o Signal) sin tener que cerrar WhatsApp. A esta función se la conoce como interoperabilidad. Pero seguro que muchos la llamarán "¡ya era hora!". De esta forma, meta cumplirá con la nueva Ley de Mercados Digitales que aprobó la Unión Europea y que entrará en vigor a partir de este mes de abril. Se trata de una novedad opcional: tú eliges si quieres usarla o si prefieres el WhatsApp de toda la vida.

Si temes que esta función abra las puertas a que algunos malhechores busquen nuevas vulnerabilidades para acceder a tus mensajes de WhatsApp, ya te puedes despreocupar. Con esta novedad se seguirá manteniendo el cifrado de extremo a extremo, una gran capa de seguridad para tus mensajes.

Otras novedades de WhatApp

Además de la interoperabilidad, irán llegando otras novedades a WhatsApp a lo largo de este año. Por ejemplo, ya puedes acceder a una actualización que facilita la búsqueda de mensajes por fecha en las conversaciones. De esta manera, tienes una gran opción para encontrar antiguos intercambios si no se recuerdan las palabras exactas.

Esta nueva funcionalidad ya está disponible en la versión de WhatsApp para dispositivos iOS y se encuentra en proceso de implementación en la aplicación para Android. Asimismo, se ha activado en la versión de escritorio para Mac y en WhatsApp Web, si bien desde el navegador solo se podrá retroceder hasta seis meses.

Durante las próximas semanas llegará otras funciones o cambios como: el bloqueo automático de capturas de pantalla de fotos de perfil, una optimización en 'Estados' que te permite verlos sin notificarlo a la otra persona, nuevos formatos como listas numeradas, bloques de código, citas textuales... para enriquecer aún más el chat...

El fin de WhatsApp para algunos móviles



No todo son buenas noticias. A partir de marzo, WhatsApp dejará de funcionar en algunos móviles. Como ha aclarado la compañía en su blog, sí funcionará sin problemas en los que tengan un sistema operativo Android 5.0 o iOS 12, o sucesivos.

Los móviles más populares que sí se verán afectados a partir del mes que viene son:

iPhone: iPhone 6S y iPhone 6S Plus.

Samsung: Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II y Samsung Galaxy X cover 2.

LG: LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus L3 II, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2 y LG Optimus F7.

Huawei: Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740 y Huawei Ascend D2.

Sony: Sony Xperia M y Lenovo A820.

ZTE: ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo.

¿Tiene solución este problema con WhatsApp?



Si tu móvil se encuentra en la lista, tienes pocas opciones para tratar de solucionar el problema. En el caso de que seas ducho con la tecnología y no te apetezca jubilar tu móvil, puedes cambiar la ROM del mismo a una versión superior a la de 5.0. Si no es así, no tendrás más remedio que comprar un nuevo smartphone si quieres seguir usando WhatsApp.