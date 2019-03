Un nudo a la vez

@lamargeitor Para nosotros, hoy, estar juntos sigue siendo la elección.

Esta semana el Sponsor y yo cumplimos 18 años de casados.

¿Muchos? ¿Pocos?

No sé... nuestros.

Como suele suceder, los años pasan sin darte mucha cuenta mientras estás en la labor diaria de ser, de estar, de compartir.

Yo siento que fue ayer que por una afortunada casualidad él comenzó a recibir unos correos electrónicos —en la época en la que los correos electrónicos eran LA novedad. Sí, sí hubo ese día milenials ¡y no fue hace tanto tiempo!— de un grupo emocionado por su reencuentro —mis amigos de primaria— que, con la novedad del ciberespacio enviábamos mensajes a la menor provocación.

Cabe aclarar que para empezar yo no quería ir a la comida —sí amigos del CIP, lo acepto: me daba muchísima flojera—, pero terminé yendo bajo la premisa de "hacer algo diferente y salir de la zona de confort". Las cosas SIEMPRE pasan por algo, ¿se acuerdan?

Para ese entonces todas, T-O-D-A-S, mis amigas estaban casadas y muchas ya con hijos —teníamos 26 años ¡Pfff!!— Y yo me había convertido en su proyecto personal de "hagamos algo para que no se nos quede solterona". Hasta que un día, harta de los blind dates y de toda su "ayuda", hice un anuncio oficial en el que quedó establecido que estaba prohibido volverme a conectar con nadie. ¡Basta! Si iba a ser" la tía Amargeitor", por mí, estaba perfecto y las que lo tenían que superar eran ellas.

Mi trabajo me encantaba y mi carrera estaba en su mejor momento, yo estaba muy bien así; después de una ruptura tormentosa con un novio de muchos años —y todo el drama que eso implicó— por fin estaba realmente convencida de lo que decía: lo sentía.

Si eso era lo que había para mí en mi futuro, yo estaba muy feliz con el plan.

Y entonces llegó la invitación a la reunión de exalumnos de primaria. Long story short: fui, la pasé increíble y, como era la costumbre, al final intercambiamos direcciones de email para hacer un grupo que, a partir de ahí y cobijados por la euforia, pasamos 15 días compartiendo cualquier cosa. Más por el hecho de esa nueva tecnología que por tener asuntos nuevos que decirnos, pero así le hicimos.

Cuando yo tengo dudas de si este señor es, todavía, el barco correcto, me asomo en sus ojos y entonces veo todo eso que vi el primer día

Y así, un día, un desconocido me responde un mail en donde me comunica que había recibido muchos mensajes dirigidos a alguien de su oficina; una que dio la dirección de servicio al cliente de su empresa y no la suya. La susodicha no fue al reencuentro, peeeero había dado su tarjeta a alguien que sí unos días antes y así fue incorrecta ¡y afortunadamente! incluida en la lista de distribución.

Total que este señor explicaba que había preguntado a la implicada si quería que le redirigiera los correos y ella había dicho que no estaba interesada en recibirlos —cosa obvia porque qué hueva recibir 40 mails diarios de personas con quién tú no te reencontraste— pero que él, en cambio, sí estaba MUY interesado en saber en qué acababa lo que yo había contado en ese mail sobre el que me estaba comunicando todo esto.

A la fecha el Sponsor asegura que "fue el único mail que abrió de todos". Pero hoy, sabiendo lo "averiguado" que es, estoy totalmente convencida de que no fue así: es un stalker enfermo incurable. Cabe aclarar que mi mail era MUY "explícito" por decirlo de una manera y escrito en "francés", por decirlo de otra.

Así que ya se imaginarán el OSO que me causó leer eso.

Paso 1: reclamar entre los compañeros la grandísima metida de pata —en "francés", obvio— diciendo algo tipo: "quién fue el pendeeejo que decidió agregar esta direccióóóón"... o así.

Paso 2: pedir disculpas al señor y asegurarle que no volveríamos a molestarlo y morirme de la vergüenza por el resto de mi vida.

Y ese fue el comienzo: el señor no se dejó, siguió sacando plática cibernética —mucho tiempo me dijo "ciberchic"—, consiguió mi teléfono, me hizo trampa para convencerme de que saliéramos. Y, finalmente, logró que una conocida común, que se encontró de casualidad, lo avalara y me dijera que no me iba a tirar en un barranco: mi querida amiga la Fleur.

Y el resto, es historia.

20 años después —dos de novios y 18 de casados— aquí estamos. Con dos hijos espectaculares en todos los sentidos, cuatro mudanzas, dos perros, muchos viajes, experiencias y aprendizajes.

La verdad es que vivir en pareja no es fácil y las expectativas del entorno, y las propias, tienen un gran peso sobre las relaciones.

Cuando nos conocimos él decía que vivir en pareja era para pasarla bien y yo, pensaba que era para crecer. Creo que hoy estamos de acuerdo en que el objetivo de estar juntos es crecer, pasándola bien, sabiendo que no siempre se logra así y eso también, está bien, si el overall es positivo.

La verdad es que vivir en pareja no es fácil y las expectativas del entorno, y las propias, tienen un gran peso sobre las relaciones. Las desilusiones son proporcionales al "sueño" y el "sueño" es bastante irreal y muchas veces está mal fundamentado.

Por supuesto que hay problemas, inconvenientes y días en que no sé cómo uno no ha matado al otro —so to speak— y que las cosas se pueden poner, y se ponen, MUY cabronas.

La clave, para mí, ha sido entender que el matrimonio es como el mar: a veces estás arriba de la ola, a veces abajo, otras flotas de muertito o está picado, unas tienes que remar más duro y muchas más te pega una revolcada de la que piensas que no vas a poder salir y cuando sales ya no traes calzones... en todos los sentidos posibles dependiendo el caso.

Hay días soleados y tormentas de antología, pero si aprendes a conocer las corrientes y el clima, navegar, se vuelve más agradable, más constante.

Sin duda, la clave del éxito para la travesía es entender que no vas solo, que el barco es de dos y tripularlo no es responsabilidad de uno, sino un plan conjunto con un destino en común en donde las dos partes tienen que remar constantemente.

Y que también se vale soltar un poco el timón y dejar que el otro te lleve de vez en cuando.

Hay veces que el plan y el destino cambian y si estos ya no coinciden, es momento de cambiar de barco.

Cada quién sabe qué es lo mejor.

Gracias George por cada uno de estos 18 años y todos sus días.

Para nosotros, hoy, estar juntos sigue siendo la elección y me parece que la única manera de lograr una buena travesía es hacerla así: por día, sin grandes expectativas, simplemente seguir compartiendo y resolviendo diariamente lo bueno, lo malo, lo peor y lo increíble así: real, consciente y responsablemente.

Cuando yo tengo dudas de si este señor es, todavía, el barco correcto, me asomo en sus ojos y entonces veo todo eso que vi el primer día. Veo que la persona y las razones por las que me subí siguen estando ahí. Y que, aunque todo cambia constantemente —y a veces lo quiero matar— él sigue siendo ESE que yo elegí y entonces, sigo remando.

Porque en 18 años han habido muchas tormentas y mi compañero de viaje lejos de abandonar la nave se ha puesto, cada vez, a remar más fuerte y a crecer sin importar lo doloroso que eso haya sido por momentos.

Porque siempre está.

Porque me quiere exactamente como soy, aunque seguramente me podría ahorcar también por momentos... o por semanas.

Porque aún con toda mi lista de quejas, y la suya, sé que pase lo que pase en las noches me abraza y eso me hace sentir paz.

Porque cree en mí hasta cuando a mí se me olvida hacerlo y apoya cada una de mis cruzadas extremistas, radicales y extrañas y porque es, sin duda, mi fan número uno y soporta con humor —casi siempre— la chinga que puede ser vivir con L'amargeitor.

Porque se involucra, se compromete y es fiel a la causa de crecer a los tripulantes de 14 y 11 con todo lo que eso implica. Porque nada se compara a ver cuánto y cómo los quiere y la adoración que le profesan esas personitas de regreso —aunque eso implique que él sea el héroe y yo la bruja la mayoría de las veces— y, entre muchísimas otras cosas, porque nunca me dice que no a otro capítulo de la serie con la que yo esté obsesionada en el momento, aunque ya no sean horas.

Gracias George por cada uno de estos 18 años y todos sus días.

Como sea que esté el cielo en el futuro, nuestro barquito se ha hecho de una buena brújula para guiarnos y descubrir qué sigue: un nudo a la vez.

@lamargeitor Gracias George por cada uno de estos 18 años y todos sus días.

Lee más de L´amargeitor en su blog.

Este post se publicó originalmente en el HuffPost México.