Candidatables en campaña

Todavía no estamos en mayo, cuando en un año se celebrarán las elecciones municipales y algunas autonómicas, y ya hemos inaugurado la pre campaña electoral 2019, asistiendo a la semana fantástica de los candidatables en todos los partidos políticos, aunque para diferentes circunscripciones. No estamos hablando de las típicas quinielas, sino de nominaciones más o menos formales que nos sitúan del pleno en el marco electoral, demos por acabada esta legislatura.

El casting empezó en la comunidad de Madrid. En el PP barruntan sobre quién podría ser el que sustituyera a Cifuentes, la espartana Presidenta, que junto unos pocos leales aguantan el embiste de la moral pública y publicada en las termópilas de Sol. La búsqueda del PP está acotada puesto que para ser Presidente de la Comunidad deben buscar entre los diputados y diputadas electas, y por más que buscan solo encuentran "aguirristas", en lo que parece un back to the classics.

La comparecencia de Espinar, Errerjón, bajo la protección y cuidado del pater familias, Iglesias, relegaba a secundarias las primarias del partido, bajo la tradicional fórmula del acuerdo en mesa camilla.​​​​​​

Con todo el foco mediático puesto en la decisión final sobre el futuro de Cifuentes, que tan solo conocen Rajoy y Rivera, Podemos irrumpió en la escena mediática adelantando sus primarias en un ejercicio de desautorización de su portavoz, Lorena Ruiz Huertas, sin precedentes. Divergencias en los modelos de elección, documentos conspiratorios para asaltar el cielo de la cúpula de Podemos, declaraciones indignadas que negaban lo evidente. En definitiva, pruebas de que en la guerra de los morados nunca hubo un armisticio, solo consistía una tregua mediática. Finalmente, la comparecencia de Espinar, Errejón bajo la protección y cuidado del pater familias, Iglesias, relegaba a secundarias las primarias del partido, bajo la tradicional fórmula del acuerdo en mesa camilla.

El PSOE tampoco ha querido perder su cuota de pantalla en la semana fantástica del candidatable. El País informó del coqueteo de José Manuel Franco con Manuela Carmena para seducirla y que aceptara poder ser reelegida, esta vez, como candidata del PSOE. Según los socialistas, no supuso nada serio, sin embargo, la situación de debilidad en la que deja al futuro candadidat@ socialista para la alcaldía de Madrid es notable. Sobre todo, si Carmena decide repetir con Ahora Madrid: ¿Cómo pedirle a tus votantes que no elijan a Carmena cuando era tu primera opción?

Y todavía queda un año. 12 meses muy complicados para los portavoces municipales y autonómicos que se ven desautorizados por sus relevos anticipados

Finalizaba la semana fantástica y Ciudadanos no quería quedar al margen de la polémica. De modo que, in extremis, se filtraba que el ex primer ministro socialista Manuel Valls podría aceptar la oferta de los naranjas para ser candidato a la alcaldía de Barcelona. Valls ha admitido que lo estaba considerando, y por lo tanto, salvo sorpresas de última hora en la negociación, el político franco-español podría cambiar de país y de partido para volver a la política activa.

Y todavía queda un año. 12 meses muy complicados para los portavoces municipales y autonómicos que se ven desautorizados por sus relevos anticipados. 12 meses de candidatos elegidos por el tradicional método del dedazo, aunque luego se construyan primarias ad hoc. 12 meses de candidatos en campaña, sin protagonismo para los hacedores de política (policy-makers) en sus respectivas instituciones. 12 meses que envían un mensaje a la ciudadanía sobre qué es la lucha por el poder. Queda inaugurada la pre campaña electoral.

