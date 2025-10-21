Sigue en directo la entrada a prisión de Nicolas Sarkozy 

Nicolas Sarkozy pasará este martes de la libertad y el lujo al encierro y la penuria. Todo por obra y gracia de la justicia, que ha condenado al expresidente de Francia a cinco años de prisión por corrupto: es culpable de un delito de asociación de malhechores durante la campaña electoral de 2007, al demostrarse que fue financiada con dinero libio. También tendrá que pagar 100.000 euros por ello.
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentarcompleta tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos