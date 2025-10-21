Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sigue en directo la entrada a prisión de Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy pasará este martes de la libertad y el lujo al encierro y la penuria. Todo por obra y gracia de la justicia, que ha condenado al expresidente de Francia a cinco años de prisión por corrupto: es culpable de un delito de asociación de malhechores durante la campaña electoral de 2007, al demostrarse que fue financiada con dinero libio. También tendrá que pagar 100.000 euros por ello.

Redacción HuffPost