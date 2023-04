Almudena Ariza va a responder a la pregunta del sexo y lo que ocurre es imposible de imaginar

La popular periodista de TVE Almudena Ariza ha respondido a las tradicionales preguntas del dinero y del sexo durante su entrevista en La Resistencia, aunque para ello ha vivido un momento de lo más destacado.

Primero, la comunicadora, que ha acudido para presentar su nuevo programa Españoles en conflictos, comenzó respondiendo a la pregunta del dinero que tiene en el banco. Lo hizo dando una orquilla: "Tengo entre más de 100 y menos de 300 euros".

Tras esta primera cuestión, le tocó contestar a las relaciones sexuales que había tenido en el último mes. David Broncano, el presentador del espacio, le estaba explicando que el coito contaba un punto y el petting como medio cuando sonó el teléfono de la periodista.

Le estaba llamando su madre. "Os lo juro", afirmó Ariza, que terminó por responderle y recordarle que estaba en directo y todavía no lo iba a poder ver. Broncano incluso quiso hablar con ella, aunque colgó al momento: "Ala pues adiós".

El presentador entonces siguió explicándole a Ariza que "petting es una relación sexual sin penetración". "Ah no no, si lo hago lo hago, si no no tiene gracia", le replicó rápidamente la periodista, provocando las risas del público.

Al final, acabó confesando que puede mantener desde cero a dos o tres relaciones por semana si se encuentra con su marido.