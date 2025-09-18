Ángel Gaitán cuenta lo que le ha pasado con Ilia Topuria y carga contra él: "Le mandé un Whatsapp, no lo contestó"

El mecánico Ángel Gaitán ha dedicado un vídeo de 18 minutos a contar, según sus palabras, lo que le ha ocurrido con Ilia Topuria y con su equipo. La historia se remonta al primer combate del luchador por el título y llega hasta hace unos días.

Gaitán ha contado que el equipo de Topuria lo invitó al viaje junto a otro grupo de españoles para apoyarlo. Ahí compró por 1.000 euros la réplica de un cinturón para dárselo a Topuria por si perdía, a modo de detalle.

Como Topuria ganó no tuvo que regalarle el cinturón pero pensó que se lo podía firmar y subastarlo para recaudar dinero por el cáncer infantil. El luchador se lo firmó y él guardó el cinturón en su casa.

Hasta aquí la primera parte de la historia. Poco después, tras ganar el título, Gaitán quiso llevar a Topuria a Horizonte, el programa de Iker Jiménez en Cuatro, pero gente del equipo del luchador declinó la oferta.

Tras algunas desavenencias con uno de los miembros del equipo de Topuria a cuenta de un Aston Martin la relación empieza a torcerse. A vueltas con el cinturón, Gaitán le dijo al equipo de Topuria que si se lo entregaba a la persona en mano, esa persona pagaría más dinero para el cáncer infantil, pero después de darle largas en varias ocasiones eso no sucede.

Y tras el cinturón, un cuadro. Un artista le hizo un cuadro a Gaitán y el mecánico instó a este mismo artista a hacerle uno a Topuria para que éste lo firme y subastarlo para un niño con cáncer de 7 años que necesita 300.000 euros para el tratamiento.

Finalmente, cuando pudo darle el cuadro a Topuria en un evento, el mismo miembro del equipo con el que se había enfrentado no le dejó pedirle al luchador la firma. Después, el propio Gaitán intentó ponerse en contacto con Topuria mediante su teléfono personal y no hubo manera.

"Han pasado cuatro días, me pongo en contacto con Ilia, con su teléfono, le llamo y me coge el teléfono una asistenta de Ilia con su teléfono personal. Me dice que está entrenando y que le da el recado", explica en el vídeo donde ha narrado todo lo anterior.

"Eso fue ayer. No me llamó. Le mandé un Whatsapp, no lo contestó", ha dicho leyendo el mensaje donde le decía que al margen del cuadro quería contarle.

Este mismo miércoles, trató de ponerse en contacto con él mediante un audio y una llamada y nada: "Es lo único que os puedo decir. Está secuestrado, está recluido, tengo su teléfono personal, no responde, no quiere, no se quiere meter. Más de 10 personas de su entorno me han dicho, por favor, termina esto, porque Ilia está rodeado de gente que no es buena, que no le van a hacer ningún bien y nadie nos atrevemos a decírselo".

En conclusión y tal y como se puede ver en la portada del vídeo de Gaitán este mismo jueves es la gala para recaudar fondos por el niño con cáncer y el cuadro no ha sido firmado por Topuria.