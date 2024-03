Coge un tren de camino a Játiva y lo que aparece en la pantalla la deja alucinando

En plenas Fallas 2024, Ángela Soria se subió al tren con destino a Xàtiva, un municipio al sur de Valencia y, cuando quiso darse cuenta, en la pantalla que indica las paradas se dio cuenta de un detalle.

"Lo del tren con destino a Játiva parando en Vallecas a mí me lo tienen que explicar", ha expresado en la publicación de X, antes conocido como Twitter.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Más de 48.000 personas han sigo testigos del error que ha provocado que en las pantallas saliera información del tren C7 de Madrid, en lugar de los destinos a Valencia, que hubiera sido lo correcto.

"No veas cuantas vueltas por no hacer trenes dignos", ha respondido un usuario a la tan comentada fotografía. El contador de 'me gusta' ha subido hasta los 400 (y subiendo) en menos de 24 horas.

Según ha mostrado la pantalla, antes de ir hasta Játiva, el tren pararía en Entrevías, El Pozo, Vallecas y Santa Eugenia. De forma irónica, la usuaria @mariaxativa se ha llevado la palma con su sartástica respuestaÑ: "En cercanías desde Vallecas, imagino que vendran a las Fallas del 2025".