Cuenta la historia del suspenso en la universidad por no saber hablar valenciano: para darle una vuelta

La estudiante y usuaria de TikTok @dori.granados ha contado en un extenso vídeo la historia de cuando le suspendieron la asignatura "por no saber hablar Valenciano" y hay mucha tela que cortar. Además, ha tenido que desactivar los comentarios por los múltiples comentarios que sobrepasaron el límite del respeto.

Ha sido el único suspenso que ha tenido en primero de carrera, pues las demás asignaturas las ha aprobado con tres notables y tres sobresalientes. "No tengo ni nota", ha comentado al principio del vídeo, que cuenta con 21.000 reproducciones.

Ha contado que el motivo por el que no sabe hablar fluidamente en valenciano es porque vive en un pueblo de la Comunidad Valenciana en el que prácticamente casi toda la población es castellanoparlante y ni siquiera lo ha cursado en el nivel de Bachiller.

"El curso consta de una prueba escrita que tienes que aprobarla sí o sí, vale un 60% creo, y debes tener menos de 10 faltas o te suspende todo el curso. Después, unas pruebas orales", ha relatado.

Resumidamente, a pesar de haberse preparado más que nadie todos los contenidos para aprenderlos a relatar en valenciano en la prueba oral, además de la escrita (en el que al igual que sus compañeros ha tenido muchas faltas).

La conversación final que ha tenido con la profesora ha sido, para ella, una total decepción, porque no ha habido manera ni de tener una conversación normal ni de tener una oportunidad de aprobar. "Vivo en un pueblo castellano parlante, es que no puedo, me dice que vea series y le dije que vale, pero le doy igual, no puedo practicarlo con mis padres", ha rematado.