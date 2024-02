Cuenta uno de los mayores choques culturales que tiene: solo los españoles lo entienden

La usuaria americana de TikTok Danniele Grobman (@daniellegrobman) ha contado uno de los mayores choques culturales que ha tenido cuando ha estado en España. Uno que los españoles entienden y que han confirmado en los comentarios.

"Estos últimos meses he estado en Madrid, me encantan los españoles, su comida, pero, ¿por qué tienen una fascinación por llegar tarde?", ha preguntado al inicio del vídeo, que ya cuenta con más de 2.000 'me gusta'.

"Y no solo me refiero a llegar tarde a algún evento, sino que empujan todo hasta el final del día", ha aclarado. Se ha referido a que a los españoles no les importa llegar tarde a casa cuando salen de fiesta a una fiesta, ya sea en un bar o en una discoteca.

En los Estados Unidos, ella y sus amigos se reúnen a las siete de la tarde y vuelven a las dos de la mañana "como muy tarde", según ha contado. "Y en España no, no, no, no, nos reunimos a las 11 de la noche y salimos al menos hasta las siete de la mañana", ha espetado.

"Sabemos que los españoles se quedan hasta tarde, sí, la vida nocturna es una gran parte de la cultura, pero lo que no sabes es que nosotros, los americanos adictos al trabajo, no pueden hacer ambas cosas", ha concluido, ya que está acostumbrada a una vida de muchísimo trabajo, algo que ha aclarado que está dentro de la cultura americana.