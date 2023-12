Cuenta la razón por la que Japón no es un país tan perfecto para vivir como parece

La usuaria japonesa de TikTok @madeinjapanby_kay ha explicado a sus seguidores por qué cree que Japón es un país "estupendo", pero que en el que "no recomienda vivir".

Su conclusión se ha reforzado con un hecho que le ha tocado vivir y que cada vez es más frecuente en el país nipón. "Me ocurrió algo terrible, iba en el tren de camino a casa y justo cuando estábamos a punto de llegar a una estación se oyó un anuncio de que tuviéramos cuidado porque se habían aplicado los frenos de emergencia, el tren se detendrá, por favor, sujétense a algo", ha explicado.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Unos segundos después, volvieron a anunciarlo, se ha producido un accidente con daños personales", ha continuado. En seguida buscó en X (antes Twitter) si lo que estaba pasando se había publicado, encontrando una imagen de la parte delantera del tren donde se veía que "claramente" algo se había golpeado en la ventanilla.

Tras llamas la policía y que el mensaje del tren no dejara de anunciarse, se dieron cuenta de que no se trataba de un "rescate", sino una "recuperación". "Seguí mirando en X, al parecer un hombre que miraba su teléfono saltó delante del tren", ha manifestado, detallando que al principio se pensaba que fue accidental porque iba mirando el móvil, pero ha afirmado que no es que se haya caído a las vías, sino que saltó.

"Una cosa es segura, el hombre no sobrevivió", ha asegurado. "Como os mostré al principio del vídeo, había muchos camiones de bomberos, coches de policía y ninguna ambulancia. Según cuenta, en Japón hay muchos "accidentes personales con trenes, muchos de ellos son suicidios".

"Mucha gente piensa que Japón es un país estupendo y que vive en el futuro, pero en realidad hay muchos problemas, por eso la tasa de suicidio es muy alta. Sé que mucha gente quiere vivir en Japón, pero tienen que saber que no es un lugar perfecto para vivir", ha asegurado.