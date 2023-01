Currito de 'Los Serrano' se encuentra a un perro abandonado y arrasa al decirle todo esto al dueño

El actor Jorge Jurado, que dio vida a Currito en la mítica serie Los Serrano, ha compartido un hilo en su cuenta de Twitter en el que, tras encontrarse a un perro abandonado en Plaza Castilla, ha querido dedicarle "unas palabras" al dueño que le dejó en la calle.

"Para la persona que ha abandonado a su perro en Plaza Castilla. Quería dedicarte unas palabras para que sepas que tu rottweiler está en mi casa. Sí, fíjate lo pequeño que es el mundo, tu perro esta ahora en la casa del puto 'Currito de los Serrano'", ha señalado en un primer tuit.

El actor ha asegurado que "lo hemos encontrado atado con bridas justo donde lo dejaste, en una farola en Plaza Castilla". "Tenía signos de deshidratación y desnutrición a 4ºC. Por sus costillas y huesos marcados, llevabas varias semanas o incluso meses sin alimentarle como corresponde", ha añadido.

Jorge Hurtado ha felicitado al dueño porque "el perro se está portando muy bien para como le has tratado". "Se nota que le has zurrado lo que no está escrito, como se puede ver por la cicatriz que tiene en la cabeza, y obviamente lo que no sabremos porque no se puede observar a simple vista", ha expuesto.

El actor de Los Serrano ha asegurado que "esto lo hago por el perro", porque considera que "no se merece haber coincidido en esta vida con alguien como tú".

"Con unas horas de cariño, comida en abundancia y agua el perro ha estado descansando sin acordarse ni un segundo de ti. Afortunadamente", ha defendido.

Jorge Jurado ha aprovechado el hilo para avisar a aquellas personas cercanas al dueño "del tipo de persona que eres" y "lo que haces con los animales que tienes a tu cuidado".

"Quería darte las gracias. Gracias por dejarlo ir de tus manos, de tu maltrato. Gracias, por que ahora nos vamos a encargar personalmente de que este cabronazo tenga la vida que se merece, y una casa donde lo quieran. Gracias", ha sentenciado, en un emotivo hilo de Twitter que supera los 27.000 me gusta.