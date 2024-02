Da su opinión sobre el precio de los alquileres y rompe el contador de 'me gusta'

La usuaria de TikTok @sarareur_ ha mostrado su indignación y frustración por la situación que está viviendo España en general con el precio de los alquileres. Ha hecho una reflexión sobre lo que ello supone y ya llegado a una conclusión, dándole un cierto tono irónico a su mensaje.

"He leído que los menores de 29 años en España cobran de media unos 1.055 euros, que alguien me explique cómo se puede vivir así", ha afirmado al inicio del vídeo, que cuenta con más de 10.000 'me gusta'.

"Es decir, que se tienen que gastar entre un 40 y 60 por ciento de su sueldo no en un piso entero, estamos hablando de una habitación", ha explicado y, de forma irónica, ha proseguido con su explicación: "Luego se preguntan por qué la gente no quiere tener hijos".

Además, ha sumado que si la guardería cuesta "unos 400 euros al mes, ¿con qué comemos?". Ha visto a mucha gente emocionada con ir a España a trabajar o estudiar un máster: "El sueldo medio de los españoles es un 20% más bajo que el resto de la Unión Europea, ¿para qué vais a venir aquí?".

"Aquí es mejor que vengáis a tomar el sol, a pasarlo bien en verano, de verdad, que no hay futuro en España", ha concluido, finalizando con que el futuro "es de todo, menos prometedor".