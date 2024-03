Encuentran un fallo a los bacadillos de España y no entienden cómo los españoles pueden comerlos

Dos jamaicanos han hablado sobre algo muy típico de España como son los bocadillos. En 'The Yaadman Podcast' han encontrado un pequeño error, algo que no les ha gustado del pan de barra y no entienden por qué los españoles, aún así, lo siguen comiendo.

"Si eres una persona española y lo has experimento, habrás sentido que el paladar tiene pequeños cortes al menos durante uno os dos días", ha expresado uno de los locutores en el vídeo publicado en TikTok, que ya ha acumulado más de 22.500 reproducciones.

Eso sí, ha recalcado que sucede cuando comes un bocadillo grande. Esos cortes, según él ha creído, es por lo duro que está el pan (el de barra). El otro locutor en el podcast ha contestado al instante: "No creo que lo sientan porque comen estos bocaidllos desde que son jóvenes".

"Desarrollaron una resistencia, por supuesto, tienen un paladar fuerte", ha insistido. "Es como que si comes demasiado acabarás con cortes, especialmente si el pan no está fresco", han rematado.

Sus afirmaciones han generado muchísimos comentarios que se han convertido en un debate: "Solo han comido pan de molde todos los días". El usuario CarlosPS da varias soluciones: "Comer a bocados más pequeños, apretar bien el pan para romper la costre y que no esté tan dura y comerlo al revés para que la parte dura esté en la cara dela laengua, que es mñas resistente":