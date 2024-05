Está hablando con un electricista por WhatsApp y lo que le manda enciende la chispa en todo el mundo

Una de las herramientas de comunicación más utilizadas para acompañar conversaciones en plataformas como WhatsApp son los conocidos como stickers, esas pegatinas que se pueden añadir y que tienen una funcionalidad similar a los emoticonos, pero son de mayor tamaño y permite tanto personalizarlos con imágenes de personas como expresar una mayor variedad de sentimientos.

La tuitera Ana Pérez (@Anacarolinatz) ha publicado un ejemplo de lo más llamativo (y exitoso) que se ha visto últimamente en redes sociales sobre la creatividad que permite este tipo de elementos multimedia.

La joven estaba hablando con un electricista, que tiene guardado como Facu, cuando tras terminar la conversación este le mandó un sticker propio del gremio. Para decirle que estaba todo bien, le envió una pegatina que es como el emoticono de una cara y un pulgar, pero siendo la cara un enchufe.

Esta imagen está formada por dos tomas de corriente superiores serían los ojos, mientras que la inferior la boca. Además, el tamaño y la forma son diferentes en cada agujero para simular que está guiñando un ojo.

"Le escribí a un electricista y cuando quedamos todo “ok” me mandó este Sticker ajsjsjhsjs Un capo si me preguntan", ha escrito junto al pantallazo Pérez. Su tuit lleva más de 4 millones de reproducciones y 150.000 me gusta.