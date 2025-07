Esta joven cuenta el bochornoso comentario que le dijo un hombre mientras estaba en un tren en Oviedo:

La creadora de contenido en TikTok @lilianaav03 ha contado en un vídeo lo que le pasó mientras viajaba en un tren en Oviedo y ha querido mandar un mensaje al ser algo que, tristemente, sigue pasando día a día.

"Os voy a contar una cosa que me ha pasado en el tren y no ha sido divertido. A las dos paradas de subirme se montó un señor, yo me iba maquillando y de repente me empieza a hablar casi a veces. Yo iba con los cascos y no lo oía, pero tenía el móvil grabando", ha comenzado diciendo.

La joven ha detallado que le dijo que le gustaban mucho las chicas como ella. "Me sacaba como 15 años y me dijo también que tuviera cuidado", ha proseguido asegurando. Como no le escuchó casi y pasó de él se cayó, pero fue al escucharlo después cuando se quedó "fría".

"Lo peor de todo es que estaba no sentado en mi hilera, pero luego justo antes de donde me tenía que bajar del tren se sentó a un asiento de separación del mío. Me quedé tiesa y dije verás como se baje en la misma parada que yo porque además lo hago en un área residencial y no en el centro de Oviedo", ha reflexionado.

Ella, en ese momento, ha reconocido que estaba "tiesa": "Además noté esa sensación de que se me quedó mirando muy intensamente cuando me bajé y pensé que me podía seguir".

Tras narrar la historia, ha indicando no es la primera vez que le pasa y ha dejado un último mensaje defendiendo el feminismo: "Solo quiero decir que como escuche a un brother más diciendo que el feminismo esto, el feminismo lo otro y que las feministas somos unas exageradas perdona que te diga, pero no es bonito que estés en el tren tranquilamente y que te empiecen a decir cosas, te digan que tengas cuidado y te acosen".