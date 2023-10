Esto es lo que ha ocurrido cuando le ha puesto a su perro un chubasquero: la conclusión es clara

El usuario de TikTok @kinderyabri ha publicado un vídeo de cómo ha reaccionado su perro Kinder cuando le ha puesto un chubasquero por primera vez.

Se lo ha comprado "para días de lluvia", como los de esta semana en la mayor parte del país, y, cuando iba a sacarlo a pasear, se ha dado cuenta de la inseguridad que le ha generado.

"Desde que se lo he puesto está así", ha dicho entre risas el dueño del animal tras ver a este totalmente inmóvil en mitad de una sala.

Y es que, al no estar acostumbrado a ello, el perro no ha sabido reaccionar de otra manera. "Os juro que no he podido reírme más", ha admitido el joven.

Tras llamarle varias veces invitándole a salir a la calle, Kinder poco a poco ha empezado a moverse, aunque muy despacio, provocando risas y una conclusión muy clara: no le gusta el chubasquero.