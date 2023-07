Lo que le ha pasado a una española en un supermercado de Nueva York es para no olvidarlo jamás

La usuaria @keltsearroyo, una española que vive en Estados Unidos, ha contado la experiencia que ha tenido cuando ha hecho la compra en un supermercado de Nueva York y que difícilmente olvidará.

En un vídeo que ha subido a esa red social, la mujer admite: "Hoy la he cagado, la he cagado. He ido a este sitio a comprar unas cosas. He entrado y había un montón de carteles de ofertas, de si compras uno el segundo al 50%".

"Yo me he basado en eso y he cogido las cosas y, cuando he ido a pagar, la cuenta era muy elevada pero no le he dado importancia. He pagado y cuando me han dado el ticket en papel he visto que ni 50% ni segunda unidad gratis ni nada de nada", prosigue relatando.

La usuaria cuenta que, al verlo, ha preguntado a un trabajador del supermercado dónde estaban las ofertas y por qué no se les habían aplicado y que éste ha respondido: "No, son solo para socios".

"No ponía eso en ningún cartel, yo no le he visto y he leído la letra. Total, que me lo he comido porque como había pagado no le iba a decir que lo quiero devolver", se lamenta antes de enseñar cuál ha sido su compra.

La mujer se había llevado dos paquetes de Doritos, "que no son ninguna maravilla, pero son de tamaño grande", unas gominolas, dos paquetes de tampax y unos salvaslips y una pizza. Siete productos que en total le han costado.... 54,96 euros.