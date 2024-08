Le piden a una clienta que demuestre que no ha llegado la entrega y lo que envía es una maravilla

La empresa Spacio, expertos en ergonomía, ha publicado en sus redes sociales (@spaciova) que una cliente reclamó que no llegó a su casa la entrega de una silla y le pidieron que le enviasen pruebas para reclamar al transporte.

"Buenos días, ¿podría pasarnos alguna prueba de que su paquete no ha sido entregado? Con esto podemos reclamar a la agencia de transporte. Sentimos las molestias", escribió el Servicio de Atención al Cliente a Sara, la supuesta cliente.

La respuesta es una maravilla: "Adjunto las pruebas solicitadas de que mi paquete no ha sido entregado". No ha habido mejores pruebas, pues envió un conjunto de imágenes en el portal del edificio de su casa en la que ella aparece mirando hacia el suelo, gesticulando con una fingida sorpresa que no encuentra la silla.

El vídeo ha generado más de 70.000 'me gusta' y más de 660 comentarios en los que mucho se han preguntado cómo se demuestra que no te ha llegado algo, pues les parece una idea ilógica. Algunos han contestado diciendo que se debería presentar la factura de la compra. Otros creen que ha sido una genial estrategia de marketing.