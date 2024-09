Le preguntan a un finlandés qué piensa de los españoles y la respuesta es, como poco, desconcertante

La usuaria de TikTok @anaaconrado, española que vive en Finlandia, ha sorprendido al publicar la respuesta que le dio un ciudadano de aquel país cuando le preguntó qué piensa de los españoles.

La opinión del hombre no puede ser más positiva, pero su respuesta es, como mínimo, desconcertante: "Me encanta el acento, me encanta el pelo, me encantan los ojos marrones, me encanta que son bajitos, me encanta".

La misma usuaria ya triunfó hace unas semanas, cuando explicó algunas asignaturas que tienen en los colegios finlandeses y que, por ahora, son impensables en España.

"Aquí hacen asignaturas súper interesantes, por ejemplo en quinto de primaria están haciendo como textil, aprenden a coser, a hacer punto, a hacer jerseys, faldas, de todo", señalaba mientras enseñaba algunas prendas han creado los alumnos.

"También hacen cocina, tienen que aprender a cocinar, tienen una cocina muy buena, luego tienen otra asignatura que no sé cómo se llama pero tienen que construir cosas, tienen también impresoras 3D", señala a la par que muestra objetos que han construido los propios niños.

"Luego tienen una asignatura en la que te enseñan cómo va la vida. Por ejemplo, cómo se vota, entender el día que tengas una nómina, cómo cobrar, cómo pagar impuestos, qué funciones tiene que tener un maestro o cualquier otro trabajador. También te enseñan a cómo usar internet, los riesgos de las redes sociales...", resalta.

Y algo todavía más llamativo: "Le dan la misma importancia a estas asignaturas que a mates, ciencias, sociales, a todas. En el cole tratan de prepararte para la vida adulta".