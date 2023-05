Le recrimina a su vecino que tenga sexo muy ruidoso: la respuesta que le da es imposible de ver venir

Los carteles en las comunidades de vecinos suelen colgarse para informar de una avería, de una derrama o de una reunión. También se utilizan en algunas ocasiones para mostrar la queja ante alguna situación que se está viviendo en la comunidad, pero en general, cuando son originales independientemente del tema acostumbran a hacerse virales.

En las últimas horas, la cuenta de Twitter Gente que se extingue sola (@extinguiendonos) ha recuperado el cartel que se colgó hace unos meses en una comunidad. De nuevo, se ha vuelto a hacer viral.

En él, la vecina del 2ºA le reprocha a sus vecinos del 2ºB que tengan sexo muchos días a la hora de la siestas, ya que son ruidosos y despiertan a su bebé.

"Casi todos los días a la hora de la siesta me despiertan a mi bebé de cinco meses. Lo despiertan con los gritos de 'aisss', los 'me duele', los 'Dios', los 'por ahí no', los 'me corro' y esa retahíla sexual de la cual hace honor", le escribe.

Además, para reducir los decibelios sexuales le regala un bote de lubricante. "Para que la cosa sea más llevadera y así pueda follar con menos sufrimiento y más calma", le llega a explicar.

Sin embargo, el giro que hay en esta trama es completamente inesperado.

La vecina del 2ºB le deja otro cartel a la del 2ºA en el que le devuelve el lubricante porque "no lo necesito".

"Yo a la hora de la siesta es imposible que pueda despertarte al niño con mis gritos, ya que no estoy en casa pues trabajo hasta las 10. El que está a esas horas en mi casa es mi novio", le dice.

"Mejor dicho, estaba a esas horas porque ya la siesta, el desayuno, el almuerzo, la cena y la ducho lo hace en casa de la hija de puta de su madre", zanja en el texto, que se ha hecho viral y acumula más de 77.000 me gusta.