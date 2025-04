Lo que ha captado en plena procesión de Semana Santa en Málaga provoca comentarios, y no pocos

Entrando en la Semana Santa, una de las festividades más populares de España, pueden ocurrir siempre momentos como el que se ha vivido este Lunes Santo en Málaga durante una procesión.

El usuario de TikTok Fran Romguer (@fromger) se asomó por un balcón cuando la procesión captó toda su atención por la música que en ese momento estaba tocando la banda.

"Cuando no sabes si es Semana Santa o Navidad", ha expresado en el vídeo, que ha acumulado cientos de miles de visualizaciones y miles de 'me gusta' en menos de 24 horas, arrasando en redes sociales y llenándose de comentarios.

No era para menos: una vez más, en 2025, el villancico 'Mi Burrito Sabanero', ha sido el protagonista de la semana, después de que David Bisbal lo volviera a poner en la cúspide de la viralidad. Por supuesto, el cantante español ha estado en boca de la mayoría de usuarios que han reaccionado al vídeo.

También hay opiniones de todo tipo, unos más encantados y otros no tanto: "Me encanta la procesión, ya que me transmite sentimientos de humanidad, paz y respeto, pero, ¿era apropiada?".

"Es la burriquita y el Berrío Sabanero, ambas son de la religión católica, no entiendo el problema, nadie dice nada cuando tocan el himno de España", ha opinado el usuario @n.r.e.27.