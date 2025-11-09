Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
María, española que trabaja en Alemania, explica cuál es el principal problema de trabajar con alemanes
María, española que trabaja en Alemania, explica cuál es el principal problema de trabajar con alemanes

"Señores, que es que nos buscan".

Fragmento del vídeo de @mariaaparisii@mariaaparisii

Vivir en el extranjero no es una tarea fácil. Implica acostumbrarte a otra cultura, a otras costumbres, a otro clima, a otra gastronomía... Y eso es algo que lleva tiempo y paciencia. 

Y el entorno laboral tampoco es tarea menor, ya que en este espacio donde pasas la mayoría de las horas de tu vida. Y aquí, como bien ha contado la usuaria de TikTok María (@mariaaparisii) también hay que adaptarse.

"¿Sabéis cuál es el problema de ser la única española en un departamento lleno de alemanes? Que no puedes trabajar. Y te preguntarás, ¿qué narices estás diciendo?", ha comenzado diciendo la española que está actualmente viviendo en Alemania.

"Pues mira, yo creo que te has dado cuenta de que encima, aparte de ser mediterránea, hablo por los codos. Y eso no es muy común aquí en Alemania", ha confesado la usuaria.

"¿Qué pasa? Que mi empresa tiene una cultura de coffee chats muy extendida. ¿Qué significa eso? Que para conectar con alguien, para conocer a gente de otros departamentos, o sinceramente, para hablar sobre un tema, un meeting o sobre lo que sea, haces un coffee chat", ha explicado María.

"Que es que te vas a la cafetería, tomas un café y hablas sobre eso. ¿Qué pasa? Que tú en el Teams pones meeting, meeting, meeting. Y a mí me llegan al día cuatro o cinco coffee chats a los cuales yo no puedo ir a todos porque tengo que trabajar", ha contado la tiktoker.

"¿Qué es lo que pasa? El chisme me viene a mí. Entonces todo el mundo quiere hablar conmigo, todo el mundo quiere contarme sus cosas y yo no puedo escucharles a todos", ha relatado la usuaria.

"Me encantaría, me encantaría, pero es que no puedo trabajar. Entonces el problema que tenemos los españoles, los mediterráneos, los que tenemos salero en los países nórdicos, es que todo el mundo quiere hablar con nosotros", ha afirmado la española.

"Por eso tenemos la fama que tenemos. ¿Por qué? Porque la gente nos busca, la gente nos quiere", ha manifestado María, alabando el carácter español que asegura que tiene encantados a sus compañeros de trabajo.

"Pero es que encima, si dices que no a los meetings, de repente estás haciendo tu trabajito, te giras y ya hay gente que viene a tu escritorio a decirte: ¡Oye María!", ha expuesto la española.

"Señores, que es que nos buscan. Luego se quejan de nosotros, pero es que nos buscan. Si ya me lo dijo una vez una persona mía en castellano: Nosotros tenemos duende", ha asegurado la española.

