Paga 10 euros por unas fotocopias y lo que le acaban imprimiendo lleva más de 70.000 'me gusta'

La creadora de contenido Celia Pergo, escritora del cuento Coco, ¡no te comas el coco!, que cuenta con casi un millón de seguidores solo en TikTok, ha publicado un vídeo enseñando las fotocopias que le han impreso a su padre por 10 euros y que han generado más de 70.000 ‘me gusta’ (y subiendo) en apenas 24 horas.

"He ido a hacer las fotocopias para leerlo mejor. Me ha costado unos nueve y pico [euros], pero para ser en color es barato. Era para verlo mejor y ver si se puede encuadernar, lo que pasa es que el formato es un poco raro. Veo que no está bien, me va a costar un poco leerlo", le ha explicado al padre en el vídeo.

Hecha la revelación, sus seguidores han sido testigos de que el contenido de las fotocopias del libro era muy, muy pequeño, lo que hace imposible la lectura. Celia no ha podido evitar reírse durante todo el vídeo por lo surrealista de la situación: "Es tan bueno que no ha dicho nada".

Poco han tardado en surgir los comentarios. Más de 200 usuarios han dejado su sello con ironías y alguna que otra respuesta que ha dado pie al debate sobre si la copistería ha sido la culpable o no. Por un lado, la usuaria Selana se ha mostrado indignada: "Me parece un jeta el establecimiento que lo haya hecho, sinceramente".

Muchos usuarios también han achacado que el verdadero problema ha sido el formato del archivo que el padre entregó a la copistería: "Yo me pregunto: el que imprime eso, ¿no ve que algo va mal?".

Por otro lado, la usuaria Noe alucina con el precio: "Quizá fue fallo del documento, pero ¿el de la copistería realmente ha tenido el valor de cobrar 10 euros por eso? Yo, si viera que no está bien, intentaría explicarle y le preguntaría si realmente lo quiere así".