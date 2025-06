Paga con las prisas y se da cuenta tarde de que dos horas de aparcamiento le han salido por más de 5.000 euros

Tenía prisa y no se dio cuenta de la cantidad que acababa de pagar al salir del aparcamiento. Como resultado, Yaditi Kava, una mujer británica, pagó la inimaginable suma de 5.000 euros por dos horas de aparcamiento. Este fue un incidente aislado, según los responsables del centro comercial.

Tenía prisa, se defiende Yaditi Kava. El 16 de mayo, esta mujer británica salía del aparcamiento del centro comercial 'Queensmere Observatory en Slough', al oeste de Londres. Acababa de terminar de comprar y cenaba con sus dos hijas.

Al salir del centro comercial, se subió a su coche y decidió pagar en la salida en lugar de en los parquímetros. "Tenía prisa, las niñas empezaban a cansarse y no vi el número en la pequeña terminal de pago. La pantalla grande mostraba '4,50', así que pensé que eran 4,50 libras", dijo la madre.

Nada más cruzar las barreras de salida, Yaditi Kava se llevó una sorpresa. Recibió un mensaje de su banco: 'Para mi gran sorpresa, vi que me habían deducido no 4,50 libras, sino 4.586 libras de mi cuenta', es decir, más de 5.000 euros.

'Fue surrealista, no entendía por qué me habían quitado ese dinero', exclamó la madre. El centro comercial aseguró que reembolsaría a Yaditi Kava en un plazo de tres días, reconociendo que se trataba de un "incidente aislado". Sin embargo, el centro comercial no cumplió con el plazo y solo reembolsó a la clienta después de tres semanas.

Yaditi Kava afirma que consideró cancelar la fiesta de cumpleaños de su hija, a pesar de que el dinero era un ahorro para pagar los gastos legales de su divorcio.

El aparcamiento cerrará a finales de mes porque, según el centro comercial, "ya no cumple con las expectativas de los clientes actuales y no cumple con los estándares de aparcamiento modernos".