La Policía Nacional avisa: si coges el móvil y escuchas estas palabras cuelga rápido

La Policía Nacional ha avisado a través de sus cuentas en las redes sociales de la proliferación de una nueva estafa en la que, si no se está muy atento, es muy fácil picar.

Todo comienza con una llamada que la víctima recibe en el móvil y que, ojo con esto, no procede de ningún numero oculto o desconocido, sino supuestamente de su entidad bancaria.

Al descolgar, la posible víctima escucha que una persona le dice algo muy parecido a esto: "Te llamo de tu entidad bancaria. Por motivos de seguridad, no verbalices tu clave. Márcala en el teclado".

Si lo hace, ese usuario comete un tremendo error, ya que solo con eso los delincuentes se hacen con las claves de su banca online.

Una agente lo explica en un vídeo que ha subido la Policía a Instagram: "Te acaban de estafar con una nueva modalidad de spoofing. ¿Cómo? Uno: te llaman de tu banco y compruebas que el número efectivamente coincide, pero no. No son ellos. Lo han suplantado para que no lo detectes".

"Dos. Te piden que teclees la clave de acceso a tu banca online. Tres: si lo haces, captarán las pulsaciones en tu terminal y se harán con tus claves", avisa el Cuerpo.

Muchos usuarios se preguntan en los comentarios cómo es posible que, simplemente tecleando el número, los ladrones sepan qué cifras se marcan. Otros han respondido que quizá es por el sonido: cada número tiene uno característico, de tal forma que al otro lado de la línea pueden descubrirlos.

"Cuidado con esta nueva modalidad de #spoofing! Podrían hacerse con tus claves sin que detectes que se trata de una #estafa", ha escrito la Policía junto al vídeo.