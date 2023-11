Queda con un chico en su casa para ver Netflix, pero no tiene tele: lo demás es historia

La usuaria de TikTok @sofaltuna ha publicado un vídeo en la red social en el que ha narrado que quedó con un chico en su casa para ver Netflix, pero había un problema: no tenía tele.

Ante esto, ha contado que no puede "creer lo que estoy haciendo por un hombre". "Lo puedo justificar, no es tan grave. Y si es el amor de mi vida, yo no lo puedo dejar pasar", ha expresado antes de revelar que se ha comprado una televisión.

"Ya sé que mirar Netflix no es mirar Netflix, pero re hablamos de esta película en particular y no da que llegue y no haya nada", ha señalado. Ante esto, ha contado que tiene tres horas para tenerla lista y funcionando. "No sé si este hombre va a seguir en mi vida, pero la tele sí", ha asegurado.

Así, ha contado que la televisión tiene todo lo que necesita: que sea grande, con wifi y ultra HD 4K. Tras esto, se ha puesto ha instalarla y hasta le han sobrado dos horas para hacer ejercicio y prepararse para la cita.