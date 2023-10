Si recibes este SMS ponte alerta: estos son los pasos que debes seguir

Las autoridades han advertido a los ciudadanos sobre una estafa que circula a través de SMS y en la que es muy fácil 'picar'.

En el mensaje fraudulento, los delincuentes se hacen pasar por la Seguridad Social y escriben: "Su nueva tarjeta sanitaria está disponible. Para seguir beneficiándose de sus derechos, realice su solicitud a través de". Y se adjunta un enlace en el que se anima a pinchar.

La Policía ya advirtió en su momento sobre este timo, que vuelve a circular ahora con fuerza, y también lo avisó la Oficina de Seguridad del Internauta. Este organismo explicó que a través del formulario al que se accede desde el enlace, se solicitan datos personales del usuario, para robarlos y utilizarlos de forma fraudulenta.

También explicaba que si has recibido ese SMS pero no has hecho clic en el enlace ni has proporcionado tus datos, basta con borrar el mensaje y bloquear el remitente.

Por el contrario, si has entrado en el enlace y has cumplimentado el formulario, debes seguir estos pasos:

- Recopila evidencias del fraude, por si necesitas interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

- En los próximos meses, realiza egosurfing, y busca los datos que se hayan podido publicar sobre ti en la Red. En caso de que necesites que sean eliminados, recurre al derecho al olvido. Puedes utilizar herramientas para realizar búsquedas avanzadas, como Google Dorks.

- Mantén vigilado tu correo electrónico o cuentas de las que hayas proporcionado información en el formulario para evitar posibles ataques de phishing.

- Puedes solicitar ayuda a la Seguridad Social para contrastar la información.