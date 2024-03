Un barbero revisa las reseñas de los clientes, no da crédito y ojo a las cámaras de seguridad

La cuenta de TikTok @barbertendence, dedicada a aconsejar a dueños de barberías, ha publicado un vídeo contando cómo se dio cuenta de por el mejor trabajador de su barbería "perdió 30 clientes en cinco días".

"Me fui a ver las encuestas de satisfacción porque he aprendido que estas me dan muchos datos. Fui a revisar las opiniones positivas para compartirlas en alguna historia de Instagram y encontré que todo estaba mal", ha empezado diciendo.

Para entender qué había ocurrido, se puso a mirar las cámaras de seguridad, porque es algo "clave", y empezó a ver "situaciones muy raras". De hecho, ha asegurado que "nunca" pensó que "el barbero que mejor cortaba, iba a traer tantos problemas".

"A uno lo hizo esperar 15 minutos de su turno para poder terminarse un cigarro. Se puso a ligar con la novia de otro con el cliente ahí, sin miedo al éxito. A otro le quemó en la oreja con el aire muy fuerte del secador", ha relatado.

Pero este fue el peor de todos: "Vinieron algunos clientes con mucho sarpullido porque resulta que el chico no desinfectaba ninguna máquina (...) Obviamente vi eso y lo primero que hice fue llamarlo. Tuvimos una reunión, le enseñé las encuestas y las cámaras y renunció porque él decía que trabajaba así".

"A partir de esa mala experiencia creé un proceso de reclutamiento, entrenamiento y liderazgo para que no me vuelva a pasar", ha concluido el creador de contenido.