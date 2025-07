Un cliente pide medio menú y el camarero se lleva el sorpresón al irle a cobrar: ya duda hasta de si actuó bien

El popular usuario de TikTok @abrigaca, que trabaja en un restaurante, se ha preguntado si ha actuado bien ante lo que le ha pasado con un cliente que pidió medio menú.

"La cosa es que en mi restaurante tenemos la opción de hacer el menú entero por 14,90 que es un primero, un segundo, postre y bebida o hacer medio menú, que es un plato cualquiera, con postre y bebida que sale a 11,90", señala.

"Total, que ha venido un hombre que no tenía mucha hambre y me ha dicho: solo quiero medio menú. Y ha pedido un plato de albóndigas con guisantes. Un plato de los segundos. Y a la hora de pagar me dice: 'Perdona, es que claro, me has puesto plato único de albóndigas con guisantes y me has puesto las mismas que el que tenía en la mesa de al lado que ha hecho el menú entero", ha reivindicado el cliente.

"Yo creo que al ser medio menú tendrías que haber echado más. Con un plato sólo me tienes que echar más, para que no me vaya con hambre", ha seguido el comensal.

"¿Perdona? Yo la misma ración la tengo en el menú entero y en el medio menú. Cuando alguien me pide pollo a la brasa me da igual que es un menú entero o medio menú, pongo un cuarto de pollo a la brasa, no porque sea medio menú le pongo siete pollos para que se quede sin hambre. Total, se lo he explicado así. Por tres euros más pida el menú entero, pero no le tengo que echar yo más cantidad porque es la ganancia que tengo asegurada de ese plato", reflexiona el hostelero.

¿Abuso o sentido común?

En las reacciones hay de todo. Por ejemplo, un usuario dice: "Tres euros menos por medio menú. Me parece un abuso". "Medio menú, debería acercarse a la mitad de precio, sino es lógico que bajándole solo 3€ te pida una ración más grande", apunta otro.

En el otro lado, una persona señala: "Medio menú, tres motivos: no comes mucho, no sueles tomar primeros, no puedes permitirte más. Yo creo que él es de tomar plato único y por eso en casa acostumbran a llenar el plato, de ahí su confusión. Casa y bar no es lo mismo. Próxima vez que pida menú completo sin primero y que pida que le sirvan un poco más".

"Yo nunca entenderé a la gente que paga medio menú 😅 por muy poca hambre que tengas, pides de primero alguna ensalada o algo ligero (luego se quejan porque es solo 3€ más barato) pues no se que esperan, pagar 5€? Jaja en fin .. es mi opinión y la ración me parece genial (todos por igual y punto)", apunta otro.